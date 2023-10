« Avez-vous l’impression que la politique est trop stricte en ce moment ? Je devrais dire non », a-t-il déclaré. Il a néanmoins souligné que « des taux d’intérêt plus élevés sont difficiles pour tout le monde ».

Le discours s’accompagne de questions sur la direction que prendra la Fed après une succession de hausses de taux d’intérêt visant à freiner l’inflation. Les actions ont augmenté après le discours de Powell et le rendement du Trésor à 10 ans s’est approché de ses plus hauts de la séance.

« Même si le chemin risque d’être semé d’embûches et de prendre un certain temps, mes collègues et moi sommes unis dans notre engagement à ramener l’inflation de manière durable à 2 pour cent », a ajouté Powell.

Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, s’exprime lors d’une réunion de l’Economic Club of New York à New York, aux États-Unis, le 19 octobre 2023.

Ces derniers jours, les données ont montré que même si l’inflation reste bien supérieure au taux cible, le rythme des augmentations mensuelles a ralenti et le taux annuel a ralenti à 3,7 %, contre plus de 9 % en juin 2022.

« Les données disponibles au cours des derniers mois montrent des progrès continus vers nos deux objectifs de double mandat : ​​un emploi maximum et des prix stables », a-t-il déclaré.

Le discours a été retardé dès le début par des manifestants du groupe Climate Defiance qui se sont précipités sur l’estrade lors du dîner du club et ont brandi une pancarte disant « La Fed brûle », entourée des mots « argent, avenir et planète ».

Après un court délai, Powell a noté que le marché du travail et la croissance économique pourraient devoir ralentir pour finalement atteindre l’objectif de la Fed.

« Néanmoins, les résultats suggèrent qu’un retour durable à notre objectif d’inflation de 2% nécessitera probablement une période de croissance inférieure à la tendance et un nouvel assouplissement des conditions du marché du travail », a déclaré Powell.

Les responsables de la Fed ont utilisé les hausses de taux d’intérêt en partie pour tenter de niveler le déséquilibre entre l’offre et la demande sur le marché du travail. La Fed a relevé ses taux 11 fois depuis mars 2022, pour un total de 5,25 points de pourcentage. Partant du niveau proche de zéro pour le taux des fonds fédéraux, cela a porté le taux de référence à son plus haut niveau depuis 22 ans.

« Nous sommes très loin de la limite inférieure effective, et l’économie s’en sort très bien », a déclaré Powell.

Ces commentaires interviennent le jour même où les premières inscriptions au chômage ont atteint leur niveau hebdomadaire le plus bas depuis le début de 2023, ce qui indique que le marché du travail est toujours tendu et pourrait exercer une pression à la hausse sur l’inflation.

Une création d’emplois robuste en septembre et un rythme lent des licenciements pourraient compromettre les progrès en matière d’inflation.

« Des preuves supplémentaires d’une croissance persistante supérieure à la tendance, ou d’une persistance des tensions sur le marché du travail, pourraient mettre en péril de nouveaux progrès en matière d’inflation et pourraient justifier un nouveau resserrement de la politique monétaire », a-t-il déclaré.

Ces derniers jours, d’autres responsables de la Fed ont déclaré qu’ils pensaient que la Fed pouvait être patiente à partir de là. Même certains membres favorables à une politique monétaire plus stricte ont déclaré qu’ils pensaient que la Fed pouvait suspendre les hausses de taux au moins pour le moment tout en observant l’impact décalé que les hausses de taux devraient avoir sur l’économie.

Les marchés s’attendent généralement à ce que la Fed reporte toute hausse supplémentaire des taux, même si des questions subsistent quant au moment où les responsables pourraient commencer à réduire les taux.

Powell ne s’est pas engagé sur l’avenir de la politique.

Compte tenu des incertitudes et des risques, et du chemin parcouru, le Comité avance avec prudence. Nous prendrons des décisions sur l’ampleur du resserrement supplémentaire de la politique et sur la durée pendant laquelle la politique restera restrictive, en fonction de l’ensemble des données entrantes, de l’évolution des perspectives et de l’équilibre des risques », a-t-il déclaré.