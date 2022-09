Pow wow au Collège Okanagan, Kelowna – Kelowna Capital News

Des robes de jingle, des tambours et des chants ont pu être entendus sur le campus du Collège Okanagan de Kelowna le 23 septembre.

Un pow-wow, organisé par les Services aux Autochtones, mettait en vedette des danseurs dans les catégories Traditionnel, Chicken, Grass, Fancy et Jingle. Les danseurs portaient des insignes complexes ornés de plumes, de perles et de cônes de jingle. Ils ont dansé pendant des heures au rythme de batteurs talentueux.

L’événement intervient une semaine avant la Journée nationale pour la vérité et la réconciliation, le 30 septembre.

Des événements auront lieu à Kelowna du 23 au 30 septembre. Pour plus d’informations sur les événements locaux, rendez-vous sur okanagan.bc.ca.

Supports disponibles

La Journée nationale pour la vérité et la réconciliation peut être un moment émouvant. Les services suivants sont disponibles pour soutenir les survivants et toute personne touchée :

Une ligne d’écoute téléphonique nationale est disponible, offrant des services d’aiguillage émotionnel et de crise pour les survivants du système des pensionnats indiens et les personnes touchées. La ligne de crise nationale 24 heures sur 24 peut être contactée au 1-866-925-4419.

En Colombie-Britannique, la KUU-US Crisis Line Society exploite une ligne d’écoute téléphonique offrant un soutien culturellement pertinent aux peuples autochtones, métis et inuits. La ligne d’écoute téléphonique est disponible 24 heures sur 24, sept jours sur sept, sans frais de n’importe où en Colombie-Britannique : 1-800-588-8717 (sans frais). Alternativement, vous pouvez appeler directement la ligne jeunesse au 250-723-2040 ou la ligne adulte au 250-723-4050, ou en ligne sur kuu-uscrisisline.com

La Régie de la santé des Premières nations offre également une prestation de santé mentale.

@Rangers_mom

Jacqueline.Gelineau@kelownacapnews.com

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

Ville de KelownaAutochtonesPeuples autochtones