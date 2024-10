POV : Les illustrateurs ne vont pas bien

Nishant affirme que les éditeurs peuvent également être « de plus en plus prudents face aux réactions négatives potentielles », ce qui conduit les commissaires à exercer un plus grand contrôle éditorial sur l’illustration finale, dans le mémoire et dans les allers-retours qui suivent. Peut-être plus qu’avant, les illustrateurs sont trop orientés. « Il est devenu plus difficile de maintenir une voix éditoriale forte ou d’utiliser la satire dans les illustrations », explique Nishant. « Une autre tendance que j’ai remarquée est que de nombreuses publications produisent désormais des illustrations en interne, alors qu’elles auraient autrefois commandé des illustrateurs éditoriaux comme moi. »

Ces changements ont des effets d’entraînement. Si les opportunités diminuent dans le secteur éditorial, où de nombreux illustrateurs ont fait leurs armes, il devient plus difficile d’accéder à la voie express des emplois bien rémunérés dans la publicité et le branding. « J’ai travaillé sur des campagnes publicitaires et sur l’image de marque pour des entreprises clientes qui m’ont découvert grâce à mon travail dans de grandes publications et dans de petits magazines indépendants », souligne Nishant.

Pourtant, après tout cela, Nishant et Sergio, deux créatifs risquant autant que quiconque de voir leur réseau commercial s’affaiblir, ont également montré leur espoir d’illustration. « Malgré tous ces changements, l’illustration éditoriale peut toujours être enrichissante si vous construisez une base de clients solide et si vous vous habituez à jongler avec plusieurs projets avec des délais serrés. Cela reste un lieu où je peux exprimer des opinions et apporter de l’humour et des commentaires sociaux », ajoute Nishant. Il dit également qu’il y a d’autres points positifs à trouver dans l’évolution du paysage – en remarquant par exemple un plus large éventail de styles d’illustration commandés, avec les médias sociaux facilitant la mise en relation des clients avec des voix créatives à travers le monde.