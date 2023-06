Pouvons-nous utiliser les neurosciences et l’IA pour prédire les chansons à succès ? Peut être. – National

Il y a une scène dans le biopic Histoires de création où Ewan Brenner, canalisant le fondateur de Creation Records Alan McGee dans une scène avec son thérapeute, fulmine sur les exigences de trouver The Next Big Thing dans la musique. « Je dépense des millions pour des bruits que je n’ai aucune idée si quelqu’un aimera! Bienvenue dans le monde du disque.

Qu’est-ce qui fait qu’une chanson est un tube ? Personne ne sait. C’est un processus organique mystérieux que personne n’a pu débloquer.

L’histoire continue sous la publicité

Un président de maison de disques a décrit des choses comme ceci : « Diriger une maison de disques est basé sur le risque. Nous nous appuyons sur des types créatifs – des musiciens – pour finalement fournissez-nous des chansons que nous espoir le public aimera. Une chanson peut être objectivement géniale, mais si le public ne mord pas, il n’y a pas d’argent que nous puissions consacrer au marketing et à la promotion pour faire ils aiment ça.

Cela n’a pas empêché les gens d’essayer de trouver un moyen de prédire avec précision les hits.

Quand le rock’n’roll était encore jeune, quelques promoteurs se sont mis en tête que le processus d’écriture des chansons à succès pouvait être réduit à un processus stéréotypé. En 1959, Joe Mulhall et Paul Neff ont envoyé un questionnaire à 3 000 filles sur leurs goûts et leurs aversions en matière de musique. Leur pensée était que s’ils pouvaient incorporer autant de points de données positifs que possible dans une chanson, alors ils seraient assurés d’avoir un succès pour leur pop star en herbe, un haltérophile américain de 15 ans nommé Johnny Restivo. Lorsque toutes les réponses ont été rassemblées, cette chanson a été le résultat.

L’approche n’a pas fonctionné. La forme dans laquelle je suis seulement réussi à atteindre le numéro 80 sur les charts pop.

L’histoire continue sous la publicité

Il y a eu de nombreuses tentatives pour trouver des moyens de prédire les succès, le plus souvent à la recherche de personnes avec des « oreilles en or », cet incroyable instinct inné que possèdent certaines personnes pour entendre le succès dans quelque chose que le public ne savait pas qu’il voulait. Par exemple, au début des années 1960, le chef d’un label indépendant américain a commencé à jouer des chansons pour sa fille adolescente. Elle a fait preuve d’un réel talent pour prédire lequel d’entre eux réussirait – elle avait un taux de réussite d’environ 80% – mais cela s’est avéré être la chance du débutant et ses pronostics ont faibli après environ 20 tentatives.

Pendant ce temps, les industries du disque et de la radio ont construit des entreprises autour de personnes aux oreilles d’or comme Clive Davis (découvreur de Janis Joplin, Barry Manilow, Patti Smith, Whitney Houston et bien d’autres); Mo Oistin (Fleetwood Mac, Prince, Red Hot Chili Peppers); Seymour Stein (Les Ramones, Talking Heads, Madonna). Rosalie Trombley est passée d’une réceptionniste à CKLW / Windsor (The Big 8) à quelqu’un qui avait une capacité surnaturelle à choisir les coups sûrs. Non seulement elle a convaincu Elton John de libérer Benny et les Jets en tant que single contre toutes ses réserves, mais elle a choisi des tubes de The Guess Who, Bob Seger, KISS et bien d’autres.

D’autres ont adopté des approches différentes. Rivers Cuomo de Weezer utilise une méthode de feuille de calcul pour l’écriture de chansons, croyant que son prochain hit se cache dans les données. En 2003, Polyphonic HMI a présenté Hit Song Science, une société d’intelligence artificielle basée à Barcelone, qui a utilisé l’apprentissage automatique pour analyser des millions de points de données glanés à partir de chansons à succès de Billboard remontant à 1955. La société pensait pouvoir démêler les fondements audio sous-jacents de chansons populaires non seulement pour expliquer leur popularité, mais aussi pour utiliser ces informations dans la création de nouveaux succès. Alors qu’il peut ont prédit le succès primé aux Grammy Awards du premier album de Norah Jones, Viens avec moi (c’est à débattre), les tubes U2 certifiés diffusés dans le cadre du projet ont été rejetés comme ratés.

L’histoire continue sous la publicité

Hit Song Science n’est pas la seule entreprise à essayer d’exploiter les pouvoirs prédictifs de l’IA. MusicXray, Bandmetrics, Mixcloud et quelques autres sont également dans cet espace. Le gain potentiel est énorme. Au moins 100 000 nouvelles chansons sont téléchargées chaque jour sur des services de musique en streaming, dont beaucoup sont indésirables. Si quelqu’un peut proposer une idée pour améliorer les algorithmes de filtrage afin de ne sélectionner que le meilleur des meilleurs, alors tout le monde, des maisons de disques aux stations de radio en passant par les plateformes de streaming, voudra participer.

Peut-être que cette ancienne approche basée sur les données est trop limitée. Bienvenue dans le nouveau domaine de la musique « neuroforecasting ». C’est du vrai pré-cog Rapport minoritaire stuff : L’utilisation de l’activité neuronale d’un petit groupe de personnes pour prédire les futurs effets et comportements de la population de masse.

Selon un rapport de Neuroscience.com, des chercheurs américains augmentent l’apprentissage automatique de l’IA avec des réponses neuronales – c’est-à-dire des ondes cérébrales – d’humains vivants. Les sujets de l’étude ont été configurés avec des capteurs physiologiques prêts à l’emploi, qui ont collecté l’activité cérébrale associée à l’humeur et aux niveaux d’énergie. Différentes approches statistiques ont été appliquées aux données et l’apprentissage automatique a été intégré au mélange et l’application de l’IA aux réponses neuronales enregistrées lorsque de vrais humains ont écouté une chanson.

Les résultats ont été étonnamment bons. Les chercheurs affirment un taux de précision de 97 % lorsqu’il s’agit de prédire quelles chansons seraient des succès. C’est bien au-dessus des 50% – un tirage au sort, vraiment – dérivés d’autres méthodes plus traditionnelles. Pour être juste, le test ne comprenait que 33 personnes et leur activité neuronale et impliquait 24 chansons. Mais 97% est un taux de réussite exceptionnel – si la technologie fonctionne réellement comme annoncé.

L’histoire continue sous la publicité

Les gens avec des oreilles en or et des instincts viscaux à propos de la musique seront-ils licenciés ? J’espère que non. Aussi bonne que soit toute IA, elle ne peut qu’imiter ce qu’elle extrait des données et des invites. Seuls les humains (pour l’instant) peuvent être excités par quelque chose de nouveau et de différent.

Cependant, à mesure que la neuroforecasting se perfectionnera, elle aura des applications dans des domaines infinis de tests de produits et de groupes de discussion – pour les entreprises et les institutions qui peuvent se le permettre, bien sûr. La musique sera un grand point de départ. Mais où va-t-il nous mener ? Nous n’aurons pas d’autre choix que d’attendre et de le découvrir.

—

Alan Cross est un diffuseur avec Q107 et 102.1 the Edge et un commentateur pour Global News.

Abonnez-vous à Alan’s Ongoing History of New Music Podcast maintenant sur Apple Podcast ou Google Play