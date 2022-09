Pouvons-nous trouver des moyens de vivre au-delà de 100 ? Les millionnaires parient dessus.

Mais pour tester les mêmes traitements chez l’homme, il faudrait mener des essais cliniques pendant des décennies, ce qui serait très difficile et extrêmement coûteux. La chasse est donc lancée pour trouver des indices chimiques dans le sang ou les cellules qui pourraient révéler la rapidité avec laquelle une personne vieillit. De nombreuses « horloges de vieillissement », censées donner l’âge biologique d’une personne plutôt que son âge chronologique, ont été développées. Mais aucun n’est assez fiable pour tester des médicaments anti-âge, pour le moment.

Alors que je pars pour rentrer à mon propre hôtel un peu moins chic mais toujours magnifique, on me tend un sac cadeau. Il est rempli de suppléments anti-âge, d’une boîte avec une note indiquant qu’il contient un assistant de longévité IA et même un dentifrice régénérant. À première vue, je n’ai absolument aucune idée si l’un d’entre eux est basé sur une science solide. Ils pourraient n’être rien de plus que des placebos.

En fin de compte, de tous les suppléments, médicaments et divers traitements promus ici, l’entraînement est celui qui est le plus susceptible de fonctionner, à en juger par les preuves dont nous disposons jusqu’à présent. C’est évident, mais l’exercice régulier est essentiel pour gagner des années de vie en bonne santé. Les entraînements conçus pour renforcer nos muscles semblent être particulièrement bénéfiques pour nous maintenir en bonne santé, surtout plus tard dans la vie. Ils peuvent même aider à garder notre cerveau jeune.

J’ai écrit sur ce que les horloges vieillissantes peuvent et ne peuvent pas nous dire sur notre âge biologique plus tôt cette année.

plus tôt cette année. Des médicaments anti-âge sont testés comme moyen de traiter le covid. L’idée est qu’en rajeunissant le système immunitaire, nous pourrions être en mesure de protéger les personnes âgées vulnérables contre les maladies graves.

L’idée est qu’en rajeunissant le système immunitaire, nous pourrions être en mesure de protéger les personnes âgées vulnérables contre les maladies graves. Les scientifiques de la longévité travaillent à prolonger la durée de vie des chiens de compagnie. Il y aura des avantages pour les animaux et leurs propriétaires, mais l’objectif final est de prolonger la durée de vie humaine, comme je l’ai écrit en août.

Il y aura des avantages pour les animaux et leurs propriétaires, mais l’objectif final est de prolonger la durée de vie humaine, comme je l’ai écrit en août. La famille royale saoudienne pourrait devenir l’un des investisseurs les plus importants dans la recherche anti-âge , selon cet article de mon collègue Antonio Regalado. La fondation Hevolution de la famille prévoit de dépenser un milliard de dollars par an pour comprendre comment fonctionne le vieillissement et comment prolonger la durée de vie en bonne santé.

, selon cet article de mon collègue Antonio Regalado. La fondation Hevolution de la famille prévoit de dépenser un milliard de dollars par an pour comprendre comment fonctionne le vieillissement et comment prolonger la durée de vie en bonne santé. Pendant que nous parlons de financement, la plupart des investissements dans le domaine ont été versés dans Altos Labs—une entreprise qui se concentre sur les moyens de lutter contre le vieillissement en reprogrammant les cellules à un état plus jeune. La société a reçu le soutien financier de certaines des personnes les plus riches du monde, dont Jeff Bezos et Yuri Milner, explique Antonio.

De partout sur le Web

Un médicament expérimental contre la maladie d’Alzheimer semble ralentir le déclin cognitif. C’est une énorme nouvelle, compte tenu des décennies de tentatives infructueuses pour traiter la maladie. Mais tous les détails de l’étude n’ont pas encore été publiés, et il est difficile de savoir quel impact le médicament pourrait avoir sur la vie des personnes atteintes de la maladie. (STAT)

Les pancréas bioniques pourraient traiter avec succès le diabète de type 1, selon les résultats d’un essai clinique. L’appareil de la taille d’une carte de crédit, porté sur l’abdomen, peut surveiller en permanence la glycémie d’une personne et délivrer de l’insuline en cas de besoin. (examen de la technologie MIT)

Nous nous dirigeons vers une épidémie de démence dans les prisons américaines. Il y a un nombre croissant de détenus âgés et le système pénitentiaire américain n’a pas les ressources nécessaires pour s’occuper d’eux. (Scientifique Américain)

Les personnes non vaccinées sont 14 fois plus susceptibles de développer la maladie du monkeypox que ceux qui reçoivent le vaccin Jynneos, selon les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis. Mais l’organisation ne sait pas encore comment le vaccin affecte la gravité de la maladie chez ceux qui ne se sentent pas bien, ou s’il existe une différence de protection pour les personnes qui reçoivent des doses fractionnées. (Le New York Times$)

Ne les appelez pas des mini-cerveaux ! Dans le bilan de la semaine dernière, j’ai couvert les organoïdes – de minuscules amas de cellules destinés à imiter des organes adultes. Ils ont principalement été utilisés pour la recherche, mais nous avons commencé à les implanter chez les animaux pour traiter les maladies, et les humains sont les prochains. Les organoïdes les plus connus sont sans doute ceux fabriqués à partir de cellules cérébrales, appelées mini-cerveaux. Un groupe de scientifiques de premier plan dans le domaine affirme que cela implique à tort que les cellules sont capables de fonctions mentales complexes, comme la capacité de penser ou de ressentir la douleur. Ils demandent que nous utilisions plutôt le terme moins accrocheur mais plus précis “organoïde neuronal”. (La nature)

