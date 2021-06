« Pouvons-nous s’il vous plaît changer ce nom d’esclave Inde en Bharat? », écrit Kangana Ranaut, se fait troller

Kangana Ranaut dans ses derniers articles sur les réseaux sociaux a écrit sur le changement du nom de la nation en « Bharat » de « Inde ». L’acteur a poursuivi en mentionnant: « Les Britanniques nous ont donné le nom d’esclave India, qui signifie littéralement à l’est de l’Indus ». Kangana a ensuite expliqué la signification de « Bharat » et a appelé le nom « Inde » rudimentaire.

Dans sa page officielle de Koo, Kangana a déclaré: « L’Inde ne peut s’élever que si elle est enracinée dans sa spiritualité et sa sagesse anciennes, c’est-à-dire l’âme de notre grande civilisation. Le monde nous admirera et nous deviendrons un leader mondial si nous aller plus loin dans la croissance urbaine mais ne pas être une copie bon marché du monde occidental et rester profondément enraciné dans les Vedas, la Geeta et le Yoga, pouvons-nous s’il vous plaît changer ce nom d’esclave Inde en Bharat ? »

Alors que sur son histoire Instagram, Kangana a écrit: « Les Britanniques nous ont donné le nom d’esclave India… ce qui signifie littéralement à l’est de l’Indus. Vraiment, appelleriez-vous un enfant petit nez ou deuxième-né ou pire section C? Quel genre de nom est-ce? Tellement rudimentaire. Laissez-moi vous dire la signification de Bharat. Il est composé de trois mots sanskrits BH (bhav), Ra (rag), ta (tal). Oui, c’est ce que nous étions avant d’être réduits en esclavage, le plus évolué culturellement et esthétiquement civilisation. »

Elle a ajouté : « Chaque nom a une vibration et les Britanniques le savaient, ils ont non seulement donné de nouveaux noms à des lieux mais même à des personnes et à des monuments importants. Nous devons retrouver notre gloire perdue, commençons par le nom Bharat. »

L’un des internautes a riposté à Kangana et a tweeté : « Kangana Ranaut dit que l’Inde est un ‘nom d’esclave’ donné par les Britanniques, et doit donc être remplacé par Bharat. Mais qui va lui dire qu’avant les Britanniques, il n’y avait ni Inde ni Bharat ? »

Pendant ce temps, Kangana a également partagé la nouvelle de son prochain film « Thalaivi » obtenant une certification « U » sans coupures.