Protéger nos côtes de l’élévation du niveau de la mer est de plus en plus urgent, en particulier pour les communautés côtières densément peuplées comme celles du sud de la Californie. Les inondations côtières et l’érosion des plages dues à la montée des eaux et aux tempêtes sont bien plus qu’une menace ; ils se produisent déjà dans de nombreux endroits en Californie et au-delà. Mais de nouvelles recherches suggèrent un moyen relativement simple de consolider nos plages : les laisser tranquilles.

Comme mes collègues et moi-même de l’UC Santa Barbara et de nos institutions partenaires l’avons montré dans un article récent , la formation naturelle de dunes peut contribuer à restaurer et à adapter les côtes urbaines au changement climatique. En fait, nous avons découvert que les processus naturels peuvent faire monter les sables beaucoup plus rapidement que les mers.

Nos recherches ont débuté en 2016 avec un partenariat entre la Bay Foundation, une organisation à but non lucratif basée à Los Angeles, la ville de Santa Monica et des scientifiques de l’UC Santa Barbara, pour tester la capacité de la restauration des dunes à réduire les inondations côtières. Nous avons envisagé de permettre à un littoral urbain de retrouver un état plus naturel après des décennies de nettoyage fréquent des plages.

Le nettoyage des plages, qui utilise des équipements lourds pour ratisser le sable, est une pratique répandue utilisée pour collecter les déchets, éliminer les algues et aplatir les plages afin de maintenir la vue et de faciliter les loisirs le long des rives urbaines. En modifiant les processus naturels tels que la croissance des plantes et l’accumulation de sable provoquée par le vent et les vagues, le toilettage empêche la formation de dunes sur des plages disposant de suffisamment d’espace pour les développer.

Sans dunes, les plages sont moins résistantes à l’érosion et plus vulnérables aux inondations provoquées par des tempêtes plus intenses et une mer plus haute. Le toilettage réduit également l’habitat de la faune, y compris des espèces menacées telles que le pluvier neigeux de l’Ouest.

Après la première étape cruciale consistant à solliciter l’avis de la communauté et à obtenir l’approbation du projet de démonstration, nous avons travaillé avec la ville, des groupes communautaires, des étudiants et le public pour clôturer une section d’environ 3 acres de la plage de Santa Monica, à côté de la communauté d’Annenberg. Maison de plage. Le site d’étude a été protégé du toilettage et ensemencé de plantes indigènes des dunes.

La clôture de sable a été laissée ouverte le long de l’océan afin que les personnes et la faune puissent interagir avec le site et que le sable puisse entrer et sortir au gré des marées et du vent. Des panneaux d’interprétation et un chemin d’accès public central ont amélioré la visibilité et fourni des informations sur l’expérience de restauration des plages urbaines. Et à part quelques désherbages manuels occasionnels au cours des premières années, le site a progressé naturellement tout seul, sans irrigation ni utilisation d’équipement lourd.

Les espèces végétales indigènes des avant-dunes côtières avec lesquelles nous avons ensemencé le site, telles que l’abronie rouge (Abronia maritima) et la bure de plage (Ambrosia chamissonis), sont des spécialistes du piégeage et du maintien du sable en place. À mesure que ces plantes grandissent, elles agissent comme des ingénieurs d’écosystèmes vivants qui piègent de petits monticules de sable, poussent dessus, emprisonnent davantage de sable, etc. Au fil du temps, avec suffisamment de sable et de largeur de plage, elles favorisent la formation de dunes.

Une fois le projet de démonstration mis en place, nous avons étudié ses effets sur six ans. Ce que nous avons trouvé a dépassé nos attentes.

Le sable poussé par le vent a commencé à s’accumuler naturellement le long des barrières de sable presque immédiatement. Les plantes indigènes ont germé rapidement et se sont propagées progressivement au fil du temps. Et à mesure que les plantes grandissaient et se propageaient, nous avons constaté une accumulation supplémentaire de sable et la formation d’une petite crête d’avant-dune le long du bord océanique du projet.

Au cours de la sixième année de l’étude, les nouvelles dunes atteignaient une hauteur de plus de 3 pieds à de nombreux endroits. Au total, le site avait accumulé plus de 2 200 mètres cubes de sable, soit suffisamment pour remplir plus de 200 gros camions-bennes. Les dunes se sont développées à un rythme plus de 10 fois supérieur à celui de l’élévation du niveau de la mer au cours des années de notre étude.

Notre projet, le premier du genre dans la région, met en avant une adaptation basée sur la nature qui peut améliorer la résilience des plages et des communautés côtières tout en préservant les écosystèmes sableux. Menée sans machinerie lourde ni autre équipement coûteux, elle était également rentable par rapport aux méthodes traditionnelles de défense côtière, telles que les digues et les blindages côtiers. Et cela peut être largement reproduit en limitant le toilettage dans les zones disposant de suffisamment d’espace de plage et de sable pour favoriser la formation de dunes.

De nombreux autres petits projets de restauration des dunes sont déjà mis en œuvre dans toute la Californie. Il est temps de commencer à intensifier ces efforts sur nos côtes. Nous pouvons parvenir à un équilibre sain entre continuer à profiter de nos plages à des fins récréatives et modifier nos pratiques pour promouvoir une plus grande résilience côtière grâce à une planification réfléchie et un engagement avec tous les intérêts concernés. Les gens, les plantes, les pluviers et la protection peuvent coexister sur nos belles plages californiennes.

Karina Johnston est doctorante à la Bren School of Environmental Science and Management de l’UC Santa Barbara et au Marine Science Institute.