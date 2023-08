Pouvons-nous sauver le bâtiment historique en fil de fer barbelé à DeKalb ? Pensez-y. – Section locale de Shaw

Peut-on sauver toute l’histoire ? Non, nous ne pouvons pas. Pouvons-nous sauver des points de repère locaux? Parfois.

Mais qui décide de ce qui mérite d’être sauvé et de ce qui ne l’est pas ? Et que faut-il pour sauver notre histoire ?

En tant que président du conseil d’administration du Joseph F. Glidden Homestead and Historical Center, je peux vous dire que cela prend beaucoup de temps. Il faut des gens, de l’argent et la communauté.

Depuis 1998, lorsque Jessie Glidden a quitté sa maison familiale et a établi la ferme Glidden comme point de repère local, des personnes ont consacré d’innombrables heures et donné beaucoup d’argent pour l’entretenir. C’est un travail difficile. Mais c’est gratifiant et absolument valable.

Le fil de fer barbelé a mis DeKalb sur la carte, en grande partie grâce à Joseph Glidden et ses efforts pour garder leur vache Brindle hors de leur jardin. Et ce n’est que le début d’une histoire très intéressante et étendue qu’il est important d’avoir et de sauvegarder.

Alors pensez-y. Au fil des ans, qu’est-ce que DeKalb a perdu? DeKalb a perdu le manoir Haish, le bureau de poste et même une ancienne usine de fil de fer barbelé qui était plus récemment le concessionnaire automobile Mooney, pour n’en nommer que quelques-uns. Tous ont été démolis pour diverses raisons.

Il est difficile de sauver des lieux historiques. Souvent, l’état d’un lieu détermine son destin. Lorsque les bâtiments perdent leur intégrité, il est plus facile de comprendre leur perte. Les bâtiments en état fonctionnel sont plus difficiles à comprendre, surtout lorsqu’ils sont historiques.

La première usine de fil de fer barbelé au monde est ici à DeKalb. Vaut-il la peine d’être sauvé ou devrait-il s’agir d’un parking ?

Jean Devore

DeKalb