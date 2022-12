Pouvons-nous sauver la nature ? – Le New York Times

De nombreux scientifiques affirment que la crise de la biodiversité et la crise climatique sont les deux faces d’une même médaille. Pourquoi donc?

Ce sont deux gros problèmes que les gens ont déclenchés en utilisant les ressources de la planète de manière non durable.

Mais ils ont un lien encore plus fondamental, ou devrais-je dire élémentaire : le carbone.

Le même élément qui réchauffe la planète lorsque nous brûlons des combustibles fossiles est un élément constitutif de la nature, faisant partie des tissus mêmes des plantes et des animaux. Cela a du sens si l’on considère que les combustibles fossiles proviennent de vieilles plantes mortes et de plancton.

Cela signifie que la nature intacte peut aider à garder le carbone hors de l’atmosphère. En fait, les scientifiques ont déterminé que les écosystèmes terrestres et aquatiques stockent déjà la moitié des émissions générées par l’homme. Mais d’un autre côté, la destruction des forêts et des tourbières libère des émissions de carbone.

Pour lutter contre le changement climatique, les décideurs politiques se tournent de plus en plus vers ce qu’on appelle des solutions fondées sur la nature : la préservation et la restauration des mangroves, par exemple. Ces mesures peuvent aider beaucoup, mais pas assez pour nous permettre de continuer à brûler des combustibles fossiles à des taux autrement que considérablement réduits.

Alors qui veut quoi à cette COP ? Pourquoi c’est important?

L’objectif de cette COP est d’aboutir à un nouvel accord mondial sur 10 ans pour lutter contre la perte de biodiversité. Les négociateurs débattront d’une série d’environ 20 objectifs qui tracent collectivement la voie vers une relation plus durable avec la nature.

Ce rassemblement a été retardé à plusieurs reprises par la pandémie, et il démarre mal. Une partie démesurée du texte de l’accord doit encore être débattue, alors qu’ils devraient désormais se concentrer sur des questions en suspens plus étroites. Les organisateurs ont organisé une mini-réunion supplémentaire avant la COP proprement dite pour essayer de faire des progrès de dernière minute, mais même Mrema, l’exécutif de l’ONU et diplomate chevronné, a déclaré sans ambages à la presse ce matin que moins de résultats avaient été obtenus que nécessaire ou prévu. Les partisans déplorent également l’absence de présidents et de premiers ministres, qui, selon eux, pourraient inciter au mouvement.