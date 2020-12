Il a été difficile de regarder des films en 2020 et de ne pas projeter nos frustrations et nos angoisses à l’écran. Peut-être que la séquence de mariage extravagante de «The Godfather» s’est soudainement sentie criarde par rapport à tout le Zoom «I Dos» de cette année. Ou peut-être avez-vous mis «Elf» pour passer une période de quarantaine, et les scènes bondées du centre commercial vous ont plongé dans une sueur froide, car tout le monde est à l’intérieur et personne ne porte de masque. Quand j’ai regardé le classique «Une histoire de Noël» Récemment pour la 20e fois (au moins), mon cerveau épuisé par la pandémie s’est concentré sur quelque chose que je n’avais jamais vraiment remarqué. J’ai regardé au-delà des enfants mignons et de la lampe de pied et du célèbre scène de langue coincée sur le poteau, et est devenu laser concentré sur la maman. Un coup d’œil à ses cheveux ébouriffés, à sa robe minable et à son regard exaspéré et j’ai pensé: Cette femme est un putain de héros. «Une histoire de Noël» auquel TBS a joué en boucle chaque saison des fêtes pendant plus d’une décennie, se déroule au début des années 1940 dans l’Indiana et suit un jeune garçon nommé Ralphie (Peter Billingsley) qui veut désespérément un pistolet Red Ryder BB pour Noël, même si sa mère (Melinda Dillon, citée comme «Mère» au générique), dit que son cadeau de rêve est trop dangereux. C’est à peu près l’intrigue, mais le réalisateur Bob Clark et l’écrivain Jean Shepherd ont en quelque sorte créé un film de Noël étrange et intemporel qui parvient à être à la fois sombrement comique et doux. Chaque année, j’ai regardé ce film en supposant que Ralphie est le protagoniste. Maintenant, je ne suis pas si sûr.

Lorsque nous rencontrons maman, elle est épuisée, elle sert de la nourriture et porte des vêtements démodés qui ressemblent à des chiffons à côté du costume relativement haute couture de son mari. Tandis que The Old Man (Darren McGavin) lit le journal ou se plaint du four défectueux, Mère cuisine, nettoie, lutte les enfants dans leurs gigantesques combinaisons de neige et s’inquiète du bien-être de chacun, même si personne ne se soucie du sien.

Normalement, je ne trouverais pas son sort si passionnant, mais sur ce visionnement, dès que son mari et ses enfants sont partis pour la journée, je voulais désespérément savoir ce que cette femme faisait avec elle seule. Elle ne jonglait pas entre l’école à la maison et le travail pendant une crise mondiale, alors a-t-elle continué à nettoyer? Peut-être qu’elle s’est mélangée à un Tom Collins clandestin et a pris un bain moussant. Où étaient les scènes où elle célébrait sa liberté en dansant dans une maison vide, comme Jill Clayburgh dans «An Unmarried Woman»? Est-ce que je projetais? Quelque chose me dit qu’elle ne sirotait pas de cocktails et ne faisait pas de pirouettes d’une pièce à l’autre. Au lieu de cela, nous voyons Mère servir du chou et du pain de viande, ce qui en fait pratiquement une sainte dans mon livre. J’ai parfois donné à mon tout-petit Goldfish et des raisins pour le dîner au cours de la dernière année (les tout-petits sont difficiles!), Donc au moins ses repas sans inspiration sont cuisinés à la maison. Nous la voyons également laver la bouche de Ralphie avec une énorme barre de savon rouge après qu’il ait dit «la reine mère des mots sales». Mon fils a dit son premier mot de malédiction cette année aussi, seulement il a 3 ans au lieu de 9 comme Ralphie. Plutôt que de lui fourrer du savon dans la bouche, je détournai le regard pour cacher mon rire et éviter de prêter attention au mot. La mère n’avait pas le luxe de lire des livres fantaisistes de psychologues pour enfants lui indiquant ce qu’il fallait faire lorsque les enfants maudissaient. Ce qu’elle avait, c’était une grosse barre de savon.