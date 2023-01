Pouvons-nous parler de la façon dont nous parlons de la météo ?

Des dizaines de météorologues et de météorologues les plus réputés au monde se sont réunis pour partager les dernières recherches au 103e réunion de l’American Meteorological Society . La ligne d’objet d’un e-mail aux participants le premier jour projetait l’optimisme – “Prévisions quotidiennes : un déluge de connaissances scientifiques”.

L’utilisation généralisée de termes colorés comme “cyclone à la bombe” et “rivière atmosphérique”, ainsi que les catégories proliférantes, couleurs et les noms des tempêtes et des conditions météorologiques, a frappé les météorologues comme une bénédiction mitigée : bonne pour la sécurité publique et la sensibilisation au changement climatique, mais potentiellement si amplifiée qu’elle laisse le public insensible ou incertain du risque réel. Le nouveau vocabulaire, conçu dans de nombreux cas par la communauté météorologique, menace de devenir incontrôlable.

“La langue a évolué pour attirer l’attention des gens”, a déclaré Cindy Bruyère, directeur du Capacity Center for Climate and Weather Extremes du National Center for Atmospheric Research. Elle s’est assise avec deux collègues scientifiques dans un café entre les sessions et est devenue de plus en plus animée alors qu’elle discutait de ce qu’elle appelait des «mots à la mode» qui n’avaient pas de sens.

“Je n’ai aucune image dans la tête quand j’entends le terme” cyclone à la bombe “.” Elle a déclaré: “Nous avons besoin d’un langage beaucoup plus clair, pas de mots à la mode.”

D’autres trouvent que les mots, bien qu’évocateurs, sont parfois utilisés de manière incorrecte. “Le pire est le” vortex polaire “”, a déclaré Andrea López Lang, scientifique de l’atmosphère à l’Université d’État de New York à Albany, alors qu’elle se tenait dans un couloir entre les sessions de météorologie. Le Dr Lopez Lang est un expert des vortex polaires, qui sont techniquement des phénomènes stratosphériques qui se produisent à au moins six milles au-dessus du niveau de la mer. “Mais au cours de la dernière décennie, les gens ont commencé à le décrire comme de l’air froid au niveau du sol”, a-t-elle déclaré.