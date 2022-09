Pouvons-nous parler? Comment la demande de Meghan au roi Charles s’est-elle déroulée jusqu’à présent: expert royal

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

LONDRES – C’est tellement étrange quand on pense qu’il fut un temps où l’on pouvait simplement tendre l’oreille au nouveau roi d’Angleterre – après tout, vous vous êtes récemment marié dans l’une des familles royales les plus reconnues.

Son Altesse Royale le Roi Charles, ou le Prince Charles comme il était alors, était amoureux de vous. À tel point qu’il a accepté de vous accompagner dans l’allée de l’église devant des millions de téléspectateurs du monde entier pour prouver à quel point il respectait et se souciait du fait que vous épousiez son plus jeune fils, SAR le prince Harry.

Non seulement cela, il a également escorté votre mère, resplendissante en vert menthe, dans l’église. Pendant tout ce temps, elle s’est assise seule, sans amis, malgré le fait que vous ayez une famille nombreuse. Bizarre, c’est le moins qu’on puisse dire, mais elle a eu la chance de rencontrer et de se mêler aux nombreux copains de la liste A que vous aviez décidé d’inviter plutôt qu’à la famille proche, etc.

Maintenant, avance rapide et, bien sûr, de nombreuses histoires sont passées sous ce pont royal. Malgré vos vaillants efforts, les méga-offres comme le livre “The Bench” et le dessin animé malheureux “Pearl” n’ont pas réussi à briller à bien des égards.

Donc, étant donné que vous avez saccagé le roi et sa famille, vous pensez en ce moment délicat que vous aimeriez demander la permission d’avoir maintenant une conversation informelle avec le nouveau roi.

Comment ça se passe ?

Eh bien, selon une bonne source, le roi est, bien sûr, en deuil pour sa défunte mère et, bien sûr, a du mal à accepter son nouveau rôle et ses nombreuses nouvelles fonctions.

La source me dit : “Je pense que le roi a été plus que courtois en permettant à sa belle-fille d’assister à un événement aussi historique et oui, elle pense qu’un tête-à-tête avec le roi aiderait à expliquer le dialogue et la raison d’être du pourquoi et de ce qui s’est passé.”

La réalité pour Meghan et Harry est simple : ce bateau a navigué. Avec les voiles vers de nouvelles eaux agitées, l’ère du roi Charles commence. Si Meghan, avec tous ses managers et ses équipes de relations publiques coûteuses, en avait pris note, ce ne serait pas le moment idéal pour essayer d’intervenir sur cette question délicate.

Le problème le plus important et le plus révélateur est la confiance.

Le roi peut-il être assuré que ladite réunion ne sera pas révélée aux auditeurs indispensables pour son podcast et plus encore ? Ainsi, le plus gros problème est le livre qui se profile pour les méga dollars de Harry avec ses mémoires. Personne ne sait ce qui doit être révélé, mais ce que nous savons, c’est que c’est son histoire, les verrues et tout.

Compte tenu des trucs explosifs qu’ils ont déjà déversés via des interviews télévisées et des magazines – est-il vraiment étonnant que le nouveau roi se soit précipité en Écosse et à Balmoral pour réfléchir au service, au travail acharné et au dévouement de sa défunte mère, ne laissant aucun temps pour tout plus de retombées familiales?

Meghan, tu as vraiment raté la meilleure opportunité de ta vie.

