Alors que beaucoup aux États-Unis ont reçu leur deuxième tour de chèques de relance Covid-19, d’autres expriment leurs frustrations car leurs paiements sont retardés en raison de l’envoi d’argent par l’Internal Revenue Service (IRS) aux mauvais comptes.

Ceux qui n’ont pas reçu leur paiement de relance de 600 $ lundi ont utilisé l’outil « Get My Payment » sur le site Web de l’IRS pour suivre où se trouve leur argent, et les différentes explications ont conduit à une litanie de confusion.

Certains auraient été informés que leurs chèques de relance leur étaient envoyés physiquement, bien que leurs premiers paiements aient été déposés directement sur leurs comptes. Aucune raison n’a été donnée pour le changement. Les chèques commenceront à être postés le 6 janvier, selon l’IRS.

Ceux qui reçoivent leurs paiements par la poste alors que le premier paiement a été déposé directement ont été informés via l’outil Obtenir mon paiement qu’un « Lettre contenant des informations supplémentaires sur ce paiement » leur sera envoyée, bien qu’il n’y ait pas non plus d’explication sur les informations contenues dans cette lettre, ni sur les raisons pour lesquelles elles sont nécessaires.

Le service de déclaration de revenus H&R Block a tweeté lundi que les clients verraient également des retards dans leurs paiements parce que l’argent a été émis sur des comptes temporaires créés pour aider les gens à recevoir leurs remboursements d’impôt en 2019.

«Le site Web IRS Get My Payment peut afficher un numéro de compte que vous ne reconnaissez pas. Si vous avez effectué un virement de remboursement, il peut refléter ce numéro de compte. Vérifiez votre retour de 2019 pour confirmer, « il a tweeté.

La société a ajouté que le problème serait réglé d’ici la fin de la journée, mais de nombreux clients ont déclaré via les médias sociaux qu’ils n’avaient toujours pas reçu les fonds.

Mais ne vous inquiétez pas, nous avons envoyé ces paiements à la méthode que vous avez choisie pour le transfert de remboursement: dépôt direct, chèque ou carte émeraude. L’argent devrait être là d’ici la fin de la journée. – Bloc H&R (@HRBlock) 5 janvier 2021

Les personnes qui ont utilisé ImpôtRapide pour produire leurs déclarations de revenus rencontrent des problèmes similaires, les paiements étant dirigés vers des comptes temporaires destinés à payer les frais de dépôt avec remboursements.

Les frustrations suscitées par les paiements de relance ont déjà été fortes parmi de nombreux Américains, car le « soulagement », très retardé, représente la moitié du montant du premier paiement de relance et moins d’un tiers du chèque de 2000 $ poussé par le président Donald Trump et d’autres législateurs.

Beaucoup se sont tournés vers les réseaux sociaux pour exprimer leurs problèmes avec les paiements retardés, notamment en demandant « Pouvons-nous faire quelque chose de bien?

Donc, si vous avez utilisé la taxe turbo ou le blocage H&R, votre stimulus n’arrivera pas de sitôt. L’IRS leur a envoyé votre argent ou à votre carte de débit (avec l’efiler) au lieu des informations dd qu’ils ont dans le dossier depuis des années. Je ne sais pas vraiment pourquoi ils veulent ces problèmes mais pic.twitter.com/lLmWJeApGz – Mannie Pooh Shiesty (@itsmanniebaby) 5 janvier 2021

Si quelqu’un sur la tl attend toujours stimmy, j’ai quelques informations: L’IRS a foiré royalement. Les chèques des gens étaient envoyés à H&R Block, Turbo Tax ou, partout où leurs impôts en ligne étaient préparés. pic.twitter.com/4OBqwJXT6x – une lettre d’amour sous forme humaine. (@simonebnfree) 5 janvier 2021

Je pense que je reçois mon stimulus cette semaine, puis je découvre que l’IRS a envoyé l’argent sur un compte H&R Block fermé. Pouvons-nous faire quelque chose de bien? pic.twitter.com/fzkJiLHtVm – Dr Alysa «Traîneau, quoi?!?» Lucas ❄️☃️ (@dralysalucas) 5 janvier 2021

L’IRS a publié lundi une déclaration informant les gens que leur seul outil de suivi de leurs paiements est via leur site Web. Ils ont exhorté les personnes qui ont des retards ou qui ont des questions à ne pas appeler, car « Les assistants téléphoniques ne disposent pas d’informations supplémentaires au-delà de celles disponibles sur IRS.gov. »

« Les paiements sont automatiques et les gens ne doivent pas contacter leurs institutions financières ou l’IRS pour poser des questions sur les délais de paiement », ajoutèrent-ils.

Les personnes qui gagnent 75 000 $ ou moins ont droit à un paiement de stimulation de 600 $, tandis que les couples qui gagnent 150 000 $ ou moins ont droit à 1 200 $.

Toute personne qui ne reçoit pas de fonds de relance au moment où elle produit ses impôts – ce qu’elle peut commencer à faire à la fin du mois de janvier – aura une option de remboursement de récupération, qui aidera à créditer les fonds par le biais des impôts dus ou des remboursements admissibles.

