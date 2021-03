Pouvons-nous expulser les immigrants comme le fait le Danemark? Les critiques ricanent après que l’AOC ait loué les salaires des travailleurs de McDonald’s dans un pays européen

Un point de discussion éprouvé sur les salaires des travailleurs de McDonald’s au Danemark a été invoqué par AOC dans un appel à une augmentation du salaire minimum aux États-Unis. Ses opposants ont demandé si Washington devait également adopter les politiques d’immigration sévères de Copenhague.

Le fait que payer aux travailleurs un salaire décent est même sujet à débat « gênant, » La députée progressiste Alexandria Ocasio-Cortez (AOC) a tweeté mardi alors qu’elle appelait à passer outre le parlementaire du Sénat et à faire avancer le salaire minimum de 15 $ / heure. Le responsable a décidé jeudi dernier que la proposition ne pouvait pas être incluse dans le projet de loi de relance Covid-19 du président Biden de 1,9 billion de dollars. La Maison Blanche a concédé, mettant en colère de nombreuses personnes à gauche.

«Les travailleurs de McD au Danemark sont payés 22 $ / h + 6 semaines de vacances payées. 15 $ / h est un compromis profond », Dit Ocasio-Cortez.

Il est tout à fait embarrassant que «payer les gens assez pour vivre» soit une position qui fait même débat. Remplacez le parlementaire et augmentez le salaire. Les travailleurs de McD au Danemark sont payés 22 $ / h + 6 semaines de vacances payées. 15 $ / h est un compromis profond – un gros compromis, compte tenu de la phase d’entrée. – Alexandrie Ocasio-Cortez (@AOC) 3 mars 2021

L’argument concernant les travailleurs bien rémunérés de McDonald’s dans la nation européenne existe depuis des années et a été régulièrement utilisé par les politiciens progressistes aux États-Unis. La succursale danoise de l’entreprise internationale est fière d’être parmi les meilleurs employeurs du pays.

Au Danemark, le salaire de départ chez McDonald’s est d’environ 22 $ l’heure. Les travailleurs qui y travaillent ont droit à six semaines de vacances payées, un an de congé de maternité payé et un régime de retraite. Comme tous les Danois, ils bénéficient d’une assurance médicale universelle et de congés maladie payés. Voilà ce qu’est une société civilisée. – Bernie Sanders (@BernieSanders) 8 mai 2020

Ironiquement, le Danemark n’a pas de salaire minimum imposé par le gouvernement. Les taux de rémunération et les privilèges substantiels dont bénéficient les gens de la classe ouvrière employés par McDonald’s sont le résultat d’une négociation collective en leur nom par un syndicat. On pourrait soutenir que cette solution est inapplicable aux réalités antisyndicales américaines.

Mais les comparaisons directes des salaires sont quelque peu délicates compte tenu des approches très différentes de la fiscalité et des services publics aux États-Unis et au Danemark – et évidemment, des facteurs comme les prix et les taux de chômage devraient être pris en compte pour déterminer le sort des serveurs de hamburgers et des caissiers européens. mieux que leurs homologues américains.

Oui, mais ces impôts leur profitent directement à travers des choses comme les soins de santé que les Américains doivent payer eux-mêmes ou ont déduits de leurs salaires (et qu’ils risquent de perdre s’ils perdent leur emploi). Ils obtiennent beaucoup de services que nous n’avons pas pour ces taxes. – 🐈 barkway 🐕 (@barkway) 3 mars 2021

Une bataille sur de telles subtilités et sur leur pertinence pour forcer un vote sur le salaire minimum au Congrès a fait rage dans les commentaires d’AOC, poussant le nom du Danemark à la tendance sur Twitter. Certains de ses détracteurs ont cependant trouvé une ligne d’attaque différente. Si la représentante de la ville de New York est tellement fan des politiques danoises, ne les approuverait-elle pas, ont-ils souligné.

Le Danemark renvoie également des réfugiés dans leur pays d’origine https://t.co/bQpGsgIV5S – Jack Posobiec 🇺🇸 (@JackPosobiec) 3 mars 2021

Seriez-vous cool avec la politique d’immigration du Danemark? https://t.co/PlGqFbzzVz – Le Columbia Bugle 🇺🇸 (@ColumbiaBugle) 3 mars 2021

Cette semaine, le Danemark est devenu le premier pays européen à retirer les permis de séjour à des dizaines de réfugiés syriens et à leur dire de retourner dans leur pays d’origine. Le gouvernement a soutenu qu’il était sûr de retourner dans une zone contrôlée par le gouvernement autour de Damas.

Le Parti social-démocrate au pouvoir a une position anti-immigration et le Premier ministre Mette Frederiksen s’est même engagé à œuvrer pour « zéro » demandes d’asile dans le pays lors d’une session parlementaire en janvier.

