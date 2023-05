Pouvons-nous dire au revoir aux craquements? Cette méthode Bizzare ‘Belly Belan’ prétend donc

Notre Internet est un trésor de clips montrant des incidents particuliers qui se produisent partout dans le monde. Nouveau sur les réseaux sociaux, cette méthode de santé bizarre vous laissera bouche bée. Oubliez les régimes et l’exercice, tout ce dont vous avez besoin est un rouleau à pâtisserie pour vous débarrasser de votre graisse abdominale (selon ce nouveau clip, bien sûr). Dans une vidéo partagée sur Twitter, on voit un groupe d’adultes assister à ce qui ressemble à un cours de fitness. C’est tout sauf votre classe habituelle là-bas. Ils ont chacun un rouleau à pâtisserie à la main, qu’ils font passer sur leur graisse abdominale tout en suivant le mouvement de leur professeur d’acupression. Apparemment, cette méthode est censée se débarrasser de toute cette graisse, selon l’instructeur.

L’utilisateur de Twitter qui a partagé ce clip a écrit à côté de celui-ci « Main bol raha hu bohot scope hai iss desh mein (je le dis maintenant, il y a beaucoup de portée dans ce pays). » Le clip a recueilli plus de 500 000 vues et l’incrédulité d’Internet. Le clip a été initialement partagé sur Instagram par le Dr Manishaa qui est le cerveau derrière The Perfect Health. Le compte Instagram prétend se débarrasser de multiples problèmes avec des poses simples, des mudras ou des thérapies, comme celle-ci.

Plusieurs utilisateurs de médias sociaux ont fait remarquer que ce sont des gens comme ceux-ci qui dirigent ces cours étranges qui se moquent des gens. Ils facturent une tonne d’argent et ne livrent presque rien. D’un autre côté, certains utilisateurs ne savaient pas pourquoi les gens feraient autre chose que de l’exercice et imposeraient certaines restrictions à leur alimentation. « Vous n’en croirez pas le nombre de personnes qui la suivent. Elle peut guérir la thyroïde avec un masseur. Nous sommes tellement crédules », a écrit un utilisateur de Twitter.

Vous n’en croirez pas le nombre de personnes qui la suivent. Elle peut guérir la thyroïde avec un masseur. Nous sommes si crédules.— Himanshu Khona (@himanshukhona) 4 mai 2023

Un autre commentaire disait: « Les gens feront tout sauf réduire les sucres et faire de l’exercice quotidiennement. »

Les gens feront tout sauf réduire les sucres et faire de l’exercice quotidiennement— Zee (@MhaskarChief) 6 mai 2023

« Belly belan », a lu un commentaire du ROFL.

Belly Belan – Arshiet Dhamnaskar (@arshiet) 4 mai 2023

Pendant ce temps, quelques-uns ont défendu toute la situation en disant que si cela rend les gens heureux, ils ne sont pas blessés en poursuivant de telles activités. Un utilisateur a écrit : « Danser et masser… ils ont l’air heureux… Soulever des poids n’est pas le seul moyen de rester en forme. »

Danser et masser… ils ont l’air heureux… Soulever des poids n’est pas le seul moyen de rester en forme.— Vicky (@Vickksa) 4 mai 2023

Ce n’est pas le seul conseil inhabituel lié au fitness qui circule sur Internet. Au cas où vous auriez besoin de motivation pour aller à la salle de sport à Delhi, voici quelque chose qui pourrait vous intéresser. Delhi est tristement célèbre pour sa culture routière agressive et violente, où les choses peuvent facilement dégénérer en bagarre. Selon un influenceur nommé « Ccoach Rajan », la clé pour survivre à de telles situations est d’avoir une force musculaire, qui peut être développée en allant régulièrement au gymnase. Il a partagé une vidéo de deux hommes se battant sur une route encombrée à Delhi pour prouver son point de vue selon lequel des altercations physiques peuvent se produire n’importe où dans la ville, et être en bonne forme physique peut vous aider à rester en sécurité.

Inutile de dire que les utilisateurs des médias sociaux ont été légèrement surpris par ce conseil inhabituel.

