La menace d’un énorme astéroïde s’écraser sur Terre dans le futur et anéantir la civilisation telle que nous la connaissons peut sembler une prémonition d’une catastrophe imminente adaptée uniquement à un film d’apocalypse de Will Smith, mais le potentiel d’un tel incident dans un avenir lointain est vraiment une réalité. Alors que les agences spatiales, dont la NASA, travaillent depuis un certain temps sur un projet qui vise à étudier le potentiel de dévier ces roches spatiales de leur trajectoire naturelle, Eventech, un laboratoire de recherche letton avec une histoire de travail sur des projets spatiaux, travaille maintenant sur ultra des minuteries spatiales de haute précision, qui seront envoyées par avion dans une future mission dans le but de calculer un projet d’essai pour détourner l’astéroïde Didymos de sa soirée proche de la Terre prévue dans environ un siècle.

La première partie du projet sera entreprise par la NASA, qui devrait lancer sa mission DART (Double Asteroid Redirection Test) en juillet 2021 sur une fusée SpaceX Falcon 9. La sonde, qui comprendra des caméras à bord, devrait voler vers l’astéroïde Didymos et percuter la roche spatiale dans l’espoir de la détourner de sa trajectoire naturelle. Cinq ans plus tard, l’Agence spatiale européenne (ESA) lancera Hera – la deuxième partie du projet collaboratif d’évaluation de l’impact et de la déflexion des astéroïdes (AIDA) de la NASA-ESA. Hera inclura les minuteries haute précision d’Eventech et jouera un rôle déterminant dans le calcul de la nouvelle trajectoire potentiellement modifiée de l’astéroïde. En résumé de toute la mission, si tout se passe bien, l’humanité réussira à éloigner Didymos d’une trajectoire de collision potentielle avec la Terre.

Eventech a une expérience substantielle dans les missions spatiales, et ses chronomètres de précision sont régulièrement déployés dans l’espace et dans des observatoires sur Terre pour suivre les orbites encombrées de notre planète, remplies de satellites déployés à des fins diverses. Ces chronomètres permettent de calculer les trajectoires et d’éviter régulièrement les collisions entre deux satellites sur la même orbite. C’est cette expérience qu’Eventech cherchera à utiliser dans les minuteries qui seront déployées dans la mission Hera.

Pour cela, le laboratoire travaille à la création d’une toute nouvelle configuration capable de suivre les trajectoires planétaires qui peuvent être mesurées et calculées à partir d’une sonde spatiale en mouvement. Dans un avenir lointain, un tel équipement pourrait être essentiel pour les missions spatiales qui emmènent l’humanité vers d’autres planètes. Fait intéressant, un rapport de l’AFP sur Eventech indique que ses ingénieurs utilisent dans la mesure du possible des équipements analogiques, ce qui facilite les enregistrements de précision picoseconde que ses minuteries sont capables d’enregistrer. Cela offre apparemment une précision supérieure des lectures, ce qui peut être critique dans les missions spatiales – plus encore dans celles qui espèrent sauver l’humanité d’une apocalypse imminente.