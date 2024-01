Pouvons-nous arrêter de parler de titane pour autant ?

L’iPhone 15 Pro est en titane. Si je ne sais rien d’autre sur le produit phare d’Apple, je sais que c’est du titane. Il est mentionné dans chaque publicité, qu’elle provienne d’Apple elle-même ou d’un opérateur comme T-Mobile. Le titane surpasse en quelque sorte les autres fonctionnalités telles que les caméras et les fonctionnalités logicielles. Désormais, Samsung dispose de son propre produit phare en titane pour rejoindre les meilleurs Android du marché. Oui, le Galaxy S24 Ultra a abandonné son fidèle cadre Armor Aluminium pour un métal plus haut de gamme, et vous savez quoi ? Je m’en fiche.

Je comprends; le titane présente des avantages par rapport à d’autres métaux comme l’aluminium et l’acier inoxydable. Dans le cas d’Apple, le changement a rendu sa série d’iPhone 15 Pro plus légère, ce qui est une bonne chose après l’iPhone 14 Pro, relativement lourd. Samsung a choisi le titane plutôt que l’aluminium car il améliore la durabilité du Galaxy S24 Ultra – également une bonne chose. Cependant, aucune des deux raisons ne justifie une montagne de publicité qui se résume à « Hé, regarde, le titane ».

Le titane est cool et tout, mais il ne doit pas nécessairement être le principal argument de vente de quoi que ce soit… à l’exception peut-être de certains bijoux fantaisie.

Peut-être que mon os le plus important à choisir en m’appuyant sur le titane comme la meilleure chose depuis le pain tranché est que je vais simplement mettre mon téléphone dans un étui. Peu importe qu’il s’agisse de plastique, de verre ou de métal ; ça va dans un étui, donc de toute façon, je ne verrai que du caoutchouc et du polycarbonate. Nous avons d’ailleurs sélectionné plusieurs de nos coques préférées pour le Galaxy S24 Ultra et l’iPhone 15 Pro. La dernière fois que j’ai vérifié, un cadre en titane ne protège pas non plus l’avant ou l’arrière en verre d’un appareil, qui sont tous deux plus sujets aux dommages que le cadre.