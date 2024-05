Pouvoir de la grenade : un composé peut aider à la mémoire dans la maladie d’Alzheimer

Résumé: Une nouvelle étude révèle que l’urolithine A, une substance présente dans les grenades, peut améliorer la mémoire et aider à traiter la maladie d’Alzheimer. Ce composé naturel agit en éliminant les mitochondries endommagées du cerveau, de manière similaire aux effets des suppléments de NAD. Bien que le dosage soit encore en cours de détermination, cette découverte offre un potentiel prometteur pour traiter et prévenir les maladies neurodégénératives.

L’urolithine A, présente dans les grenades, améliore la mémoire et peut atténuer les symptômes de la maladie d’Alzheimer

Cette substance élimine les mitochondries endommagées du cerveau, à l’instar des suppléments de NAD.

L’urolithine A est disponible sous forme de pilule et les chercheurs s’efforcent de déterminer le dosage optimal.

Source: Université de Copenhague

Une substance présente naturellement dans les grenades, les fraises et les noix peut améliorer la mémoire et le traitement de la maladie d’Alzheimer, conclut une nouvelle étude menée à l’Université de Copenhague.

Oubli, difficulté à trouver les mots et confusion quant au temps et au lieu. Ce sont quelques-uns des symptômes les plus courants de la maladie d’Alzheimer.

Des chercheurs de l’Université de Copenhague ont découvert qu’un fruit ordinaire peut aider.

« Notre étude sur des modèles de souris atteints de MA montre que l’urolithine A, qui est une substance naturellement présente dans les grenades, peut atténuer les problèmes de mémoire et d’autres conséquences de la démence », explique Vilhelm Bohr, professeur affilié au Département de médecine cellulaire et moléculaire. à l’Université de Copenhague et auparavant directeur de département à l’Institut national américain sur le vieillissement.

C’est une bonne nouvelle pour les patients atteints de démence – une maladie difficile à traiter.

« Même si l’étude a été menée sur des modèles murins, les perspectives sont positives. Jusqu’à présent, les recherches ont montré des résultats prometteurs concernant la substance dans les muscles et des essais cliniques sur l’homme sont prévus.

La substance améliore la fonction cérébrale

Les chercheurs ont découvert précédemment qu’une molécule spécifique, le nicotinamide riboside (supplément NAD), joue un rôle clé dans les maladies neurodégénératives telles que la maladie d’Alzheimer et la maladie de Parkinson, car il aide activement à éliminer les mitochondries endommagées du cerveau.

« De nombreux patients atteints de maladies neurodégénératives souffrent d’un dysfonctionnement mitochondrial, également connu sous le nom de mitophagie. Cela signifie que le cerveau a des difficultés à éliminer les mitochondries faibles, qui s’accumulent et affectent le fonctionnement cérébral.

« Si vous parvenez à stimuler le processus de mitophagie, en éliminant les mitochondries faibles, vous obtiendrez des résultats très positifs », explique Vilhelm Bohr.

Les résultats de la nouvelle étude montrent qu’une substance présente dans les grenades, l’urolithine A, élimine les mitochondries faibles du cerveau tout aussi efficacement qu’un supplément de NAD.

Effet préventif possible

Les chercheurs ne savent toujours pas quelle quantité d’urolithine A est nécessaire pour améliorer la mémoire et soulager les symptômes de la maladie d’Alzheimer, entre autres.

« Nous ne pouvons toujours rien dire de concluant sur le dosage. Mais j’imagine que c’est plus qu’une grenade par jour. Cependant, la substance est déjà disponible sous forme de pilules et nous essayons actuellement de trouver le bon dosage», explique Vilhelm Bohr.

Il espère également que cette substance pourra être utilisée à des fins préventives sans effets secondaires importants.

« L’avantage de travailler avec une substance naturelle est le risque réduit d’effets secondaires. Jusqu’à présent, plusieurs études montrent qu’il n’y a pas d’effets secondaires graves liés à la supplémentation en NAD.

« Notre connaissance de l’urolithine A est plus limitée, mais comme je l’ai mentionné, les essais cliniques avec l’urolithine A se sont révélés efficaces dans les maladies musculaires, et nous devons maintenant nous pencher sur la maladie d’Alzheimer. », dit-il et ajoute :

« Si nous voulons manger quelque chose à l’avenir pour réduire le risque de maladie d’Alzheimer, dont nous parlons beaucoup, nous devons nous assurer qu’il n’y a pas d’effets secondaires importants. »

« L’urolithine A améliore la cognition de la maladie d’Alzheimer et restaure la mitophagie et les fonctions lysosomales» de Vilhelm Bohr et al. Alzheimer et démence

Abstrait

L’urolithine A améliore la cognition de la maladie d’Alzheimer et restaure la mitophagie et les fonctions lysosomales

ARRIÈRE-PLAN

Une autophagie compromise, notamment une mitophagie altérée et une fonction lysosomale, joue un rôle central dans la maladie d’Alzheimer (MA). L’urolithine A (UA) est un métabolite microbien intestinal de l’acide ellagique qui stimule la mitophagie. Les effets du traitement à long terme de la MA par l’UA et les mécanismes d’action sont inconnus.

MÉTHODES

Nous avons abordé ces questions dans trois modèles murins de MA avec des approches comportementales, électrophysiologiques, biochimiques et bioinformatiques.

RÉSULTATS

Le traitement à long terme de l’UA a amélioré de manière significative l’apprentissage, la mémoire et la fonction olfactive chez différentes souris transgéniques AD. L’UA a également réduit les pathologies bêta-amyloïde (Aβ) et tau et amélioré la potentialisation à long terme. L’UA a induit la mitophagie via l’augmentation des fonctions lysosomales. L’UA a amélioré la fonction lysosomale cellulaire et a normalisé les cathepsines lysosomales, principalement la cathepsine Z, pour restaurer la fonction lysosomale dans la MA, indiquant le rôle critique des cathepsines dans les effets thérapeutiques induits par l’UA sur la MA.

CONCLUSIONS

Notre étude met en évidence l’importance du dysfonctionnement lysosomal dans l’étiologie de la MA et souligne le potentiel translationnel élevé de l’UA.