Les électeurs du Maine devront décider en novembre si les ateliers de réparation automobile indépendants devraient avoir accès à la même technologie de diagnostic que les concessionnaires.

Dans l’Ohio, les électeurs devront régler deux questions plus personnelles : faut-il créer un droit constitutionnel à l’avortement et légaliser la marijuana à des fins récréatives.

Il s’agit des dernières parmi près de 2 700 questions décidées par les électeurs au cours des 125 dernières années après que des citoyens ont déposé une pétition pour soumettre des propositions de lois ou d’amendements constitutionnels à un scrutin à l’échelle de l’État. Mais cette explosion de démocratie directe a été limitée à seulement la moitié des États.

Lorsqu’il s’agit du pouvoir du peuple, la nation est divisée.

Environ 165 millions de personnes vivent dans 25 États dotés de dispositions relatives à l’initiative citoyenne ou au référendum, qui permettent aux résidents de contourner le pouvoir législatif pour amender la constitution, promulguer des lois ou abroger celles adoptées par les élus. Environ 167 millions de personnes vivent dans 25 autres États où une telle démocratie directe n’est actuellement pas une option.

“Dans les États où elle existe, elle est assez dynamique et constitue une forme de démocratie américaine bien acceptée – les électeurs l’apprécient”, a déclaré John Matsusaka, directeur exécutif de l’Initiative and Referendum Institute de l’Université de Californie du Sud. “Mais cette réforme n’est pas allée aussi loin que l’espéraient ses partisans.”

POUSSÉE PROGRESSIVE

Après que les électeurs du Dakota du Sud ont approuvé une initiative et un processus référendaire en 1898, d’autres États ont rapidement emboîté le pas. En 1918, 22 États au total avaient adopté une méthode permettant aux citoyens de proposer des lois et des amendements constitutionnels ou d’imposer des référendums sur les lois adoptées par le corps législatif.

L’ère politique progressiste a été une force motrice du mouvement, et la plupart des États qui l’ont adopté se trouvaient à l’ouest du fleuve Mississippi. Mais leur géographie n’a pas nécessairement été le moteur.

Une étude menée par Daniel Smith, politologue à l’Université de Floride, a révélé que les législatures avec des divisions politiques étroites et des organisations partisanes plus faibles étaient plus susceptibles d’essayer d’attirer les électeurs en proposant de donner aux gens le pouvoir de faire leurs propres lois.

“La transformation économique et politique qui se produisait nous a donné ce genre de processus d’initiative en roue libre”, a déclaré Todd Donovan, professeur de sciences politiques à l’Université Western Washington. “Ensuite, ce mouvement a pris fin vers les années 1920.”

Depuis lors, seuls quelques États ont adopté un processus d’initiative : l’Alaska dans les années 1950, le Wyoming dans les années 1960 et l’Illinois et la Floride au début des années 1970. Les initiatives de l’Illinois ne peuvent concerner que la structure et la procédure de la législature, et une seule a été adoptée.

Les électeurs du Mississippi ont rétabli l’initiative en 1992, 70 ans après que la Cour suprême a annulé la version originale. Mais la Cour suprême de l’État a de nouveau renversé l’initiative en 2021 avec une décision rendant impossible le respect des exigences de signature de la pétition. Les législateurs du Mississippi ont débattu cette année de l’opportunité de mettre un nouvel amendement d’initiative sur le bulletin de vote, mais ne l’ont finalement pas fait.

REPOUSSE RÉPUBLICAINE

Les législatures dirigées par les républicains de l’Arizona, de l’Arkansas, de l’Ohio et du Dakota du Sud ont toutes récemment inscrit sur le bulletin de vote des mesures visant à rendre plus difficile l’approbation de futures initiatives en augmentant le seuil de vote nécessaire pour les adopter. Les électeurs ont rejeté la plupart de ces propositions, bien qu’une mesure de l’Arizona exigeant un vote de 60 % pour les futures augmentations d’impôts ait été adoptée avec moins de 51 % des voix.

Les récentes mesures ont donné l’impression que les Républicains s’attaquent de plus en plus à la démocratie directe. Mais ce n’est pas tout à fait vrai, selon une nouvelle étude de Matsusaka.

Le nombre de mesures électorales visant à restreindre l’initiative et le processus référendaire a diminué en 2016 et a augmenté depuis. Pourtant, ce n’est pas très différent de celui des décennies précédentes, a conclu Matsusaka. Les mesures visant à restreindre la démocratie directe ont atteint leur apogée entre 1995 et 2004, mais ont largement dépassé celles visant à étendre la démocratie directe sur toute la période allant de 1960 à 2022.

Depuis 1960, les législatures dirigées par les Républicains ont présenté sur les bulletins de vote plus de trois fois plus de mesures visant à restreindre l’initiative et le processus référendaire que les législatures dirigées par les Démocrates, selon les recherches de Matsusaka. Depuis le début de ce siècle en particulier, les législatures à contrôle divisé ou à majorité démocrate ont généralement renoncé aux mesures restreignant la démocratie directe tandis que les législatures dirigées par les Républicains ont continué à en produire.

Dans de nombreux cas, les efforts législatifs républicains visant à restreindre les initiatives citoyennes sont apparus comme une réaction contre des initiatives spécifiques auxquelles ils s’opposaient, comme la mesure sur le droit à l’avortement apparaissant lors du scrutin de novembre dans l’Ohio.

GROS D’ARGENT

Bien que le Dakota du Sud ait été le premier à autoriser le processus d’initiative, les électeurs de l’Oregon ont été les premiers à l’utiliser en 1904, approuvant deux initiatives qui ont établi des élections primaires pour désigner des candidats et autorisé des votes locaux sur l’interdiction de la vente d’alcool.

Les citoyens de l’Oregon ont été les premiers à prendre la tête du processus d’initiative. proposant 76 initiatives et en faisant passer 33 de 1904 à 1912.

La Californie, qui a organisé ses premiers votes d’initiative en 1912, a depuis dépassé l’Oregon en tant que proposant le plus prolifique, aidée en partie par une exigence de signature légèrement inférieure à la moyenne nationale. Les Californiens ont envisagé 391 initiatives de vote – en approuvant 137 – à la suite de campagnes qui ont coûté des dizaines de millions de dollars ces dernières années.

L’année dernière, les partisans et les opposants de deux initiatives rivales de paris sportifs en Californie ont récolté plus de 460 millions de dollars, doublant le record précédent. Les électeurs ont rejeté les deux mesures.

“L’idée même de rendre le gouvernement au peuple est vraiment remise en question par l’immense somme d’argent qu’il faut, en particulier en Californie, pour participer à la démocratie directe”, a déclaré Michael Smith, professeur de sciences politiques à l’Université d’État d’Emporia au Kansas.

Les coûts des initiatives augmentent rapidement car la plupart des campagnes doivent faire appel à des cabinets professionnels pour aider à recueillir les signatures des pétitions et à des avocats pour lutter contre les litiges qui cherchent souvent à exclure des mesures du scrutin. Il y a ensuite le coût de la publicité des mesures auprès des électeurs.

« Personne ne peut se permettre de voter sans avoir un patron », a déclaré Donovan.

UN SUCCÈS CROISSANT

Depuis les débuts de l’initiative jusqu’à l’année dernière, les pétitionnaires de 24 États ont soumis 2 683 propositions de lois et d’amendements constitutionnels sur le bulletin de vote, obtenant l’approbation des électeurs pour 42 % d’entre eux, selon les données de l’Initiative and Referendum Institute.

Le taux de réussite a été plus élevé récemment. De 2010 à 2019, les électeurs ont approuvé 51 % des propositions initiées par les citoyens. Au cours des trois dernières années, les électeurs ont approuvé les deux tiers des 71 initiatives inscrites au scrutin.

On ne sait pas pourquoi les électeurs approuvent un plus grand pourcentage d’initiatives. Mais Matsusaka a quelques théories. Peut-être que les pétitionnaires poursuivent moins d’idées à long terme en raison du coût. Et peut-être que ceux qui réussiront le scrutin auront de meilleures chances d’être adoptés en raison du mécontentement populiste à l’égard des élus, a-t-il déclaré.

Même s’il y a peu de chances que les législateurs d’un plus grand nombre d’États adoptent le processus d’initiative, son élargissement pourrait être bénéfique, a-t-il déclaré.

« Notre démocratie actuelle n’est pas une machine bien réglée – elle suscite beaucoup de frustration », a déclaré Matsusaka. L’initiative citoyenne “semble être un bon moyen d’impliquer les gens et de leur donner le sentiment de contrôler leur gouvernement”.

David A. Lieb, Associated Press