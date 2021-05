Pouvez-vous vous perdre dans l’espace? Les scientifiques ont créé une carte pour retrouver le chemin du retour en utilisant les étoiles

Le monde de la recherche spatiale évolue quotidiennement et les scientifiques travaillent d’arrache-pied pour mettre au point de meilleurs moyens de faciliter la mission dans l’espace. Cependant, nous ne savons toujours pas à quel point notre espace est massif et si nous allons naviguer jusqu’à la profondeur interstellaire de notre galaxie de la Voie lactée, nous aurons besoin de quelque chose de vraiment fiable pour estimer notre position réelle là-dedans. Une nouvelle proposition tente de rendre ce processus beaucoup plus simple qu’il ne l’est actuellement. Selon space.com, la nouvelle méthodologie partagée dans un article publié sur arXIV.org a simplifié le processus utilisant les étoiles. La technique est basée sur un concept très ancien appelé parallaxe. Si vous placez votre doigt devant votre nez et que vous fermez les yeux, votre doigt semblera bouger. Le changement apparent de sa position provient du changement de point de vue lorsque vous passez d’un œil à l’autre. Lorsque le même exercice est effectué avec un objet placé plus loin, le tremblement sera comparativement moindre. La parallaxe est utilisée depuis longtemps par les scientifiques. En fait, c’est grâce à la parallaxe que les scientifiques ont pu mesurer la distance aux étoiles.

La nouvelle méthodologie propose qu’avant tout lancement de vaisseau spatial, il devrait être chargé avec une carte précise de toutes les étoiles connues dans notre voisinage galactique. Ensuite, au fur et à mesure que le vaisseau spatial s’éloigne du système solaire, il mesurera la distance relative des étoiles. Au fur et à mesure que le vaisseau spatial se rapproche d’une étoile, il semble se déplacer de son emplacement apparent antérieur, tandis que d’autres étoiles éloignées resteront relativement fixes. En mesurant les multiples paires d’étoiles et en comparant ces mesures avec le catalogue basé sur la Terre, le vaisseau spatial peut déterminer les étoiles et à quelle distance elles se trouvent. Cela fournira au vaisseau spatial une position 3D précise dans la galaxie.

Actuellement, nos engins spatiaux interplanétaires dépendent de systèmes terrestres pour la navigation. Lorsque nous envoyons des signaux radio à un vaisseau spatial, il y répond avec un certain retard. Le retard entre le signal radio est utilisé pour calculer la distance entre l’engin spatial et la Terre. Nous pouvons également surveiller le vaisseau spatial dans le ciel et combiner ces informations pour localiser son emplacement exact dans le système solaire et envoyer les informations au vaisseau spatial. Cette méthode repose sur un réseau de systèmes radar au sol, tous en communication constante avec l’engin spatial. Cette technique n’est applicable que pour les engins spatiaux se déplaçant dans notre système solaire.

Cependant, toute mission interstellaire devra avoir une nouvelle approche et ils devront naviguer de manière autonome. En principe, ces engins spatiaux pourraient utiliser des systèmes embarqués, comme des horloges et des gyroscopes. Mais les missions interstellaires dureront au moins des décennies, et de minuscules erreurs et incertitudes dans ces systèmes embarqués les feront sans aucun doute s’égarer.

Alternativement, il est possible d’utiliser des pulsars – des objets en rotation qui semblent scintiller ou pulser, à intervalles réguliers. Parce que chaque pulsar a une période de rotation unique, ces objets peuvent servir de balises fiables pour les missions dans l’espace lointain. Mais cela ne fonctionne que dans une bulle relativement petite près de notre système solaire.

