Terri Irwin, 59 ans, veuve de feu la star de « The Crocodile Hunter » Steve Irwin, a parlé de sa vie amoureuse.

« J’ai totalement eu mon bonheur pour toujours », a déclaré Terri Nous chaque semaine dans un article publié jeudi.

« Et même s’il y a beaucoup d’hommes merveilleux dans le monde, pouvez-vous voir un autre Steve Irwin ? Je ne peux tout simplement pas. Je dirais : « J’adore que tu sois bibliothécaire et que le système décimal Dewey soit cool, mais je dois sauter sur un crocodile et faire ça. » Oubliez ça », dit-elle.

Terri a poursuivi : « J’ai eu le meilleur mariage du monde depuis 14 ans et je suis très à l’aise avec la personne que je vois dans le miroir. Donc je peux être seul maintenant. Et je me sens seul pour Steve, mais je ne suis pas une personne seule, donc j’ai beaucoup de chance.

Steve et Terri se sont rencontrés en 1991 alors que Steve travaillait au Queensland Reptile and Fauna Park de ses parents à Beerwah, Queensland (maintenant connu sous le nom d’Australia Zoo). Terri, une autre amoureuse des animaux, travaillait à l’époque dans un centre de réhabilitation de la faune et visitait le parc où Steve faisait l’une de ses célèbres démonstrations de crocodiles.

« Quand j’ai vu Terri dans la foule, j’ai levé les yeux et nos yeux se sont croisés et mon cœur a fait « BANG, BANG, BANG, BANG » », se souvient-il dans un épisode de « Crocodile Hunter », ajoutant que c’était « l’amour à première vue. »

Terri est veuve depuis 18 ans. Steve est décédé en 2006 à l’âge de 44 ans, après un accident anormal alors qu’il tournait dans la Grande Barrière de Corail et a été transpercé à la poitrine par une barbe de raie.

Le couple a eu deux enfants », sa fille Bindi, 25 ans, et son fils Robert, 20 ans, qui a également joué dans leur propre émission Animal Planet, « Crikey ! Ce sont les Irwin.

Terri a déclaré qu’elle-même n’était pas intéressée par les rencontres, mais qu’elle aimait regarder « The Golden Bachelor ».

Terri a ajouté que si Steve était ici aujourd’hui, il serait « très fier » du travail qu’elle et leurs enfants ont accompli en son honneur, affirmant que c’était un de ses « grands rêves » de poursuivre les efforts de conservation.

« [One day] il est entré et il a dit : « Nous devons avoir des enfants. À qui allons-nous laisser tout cela ? Nous devons avoir des enfants. Et je réponds : « Ce n’est pas parce que vous avez des enfants qu’ils vont être intéressés par ce que vous faites. » Et il répond : « Non, nous avons des enfants et ils vont adorer la faune et la conservation. »

« The Crocodile Hunter » s’est déroulé sur une décennie, de 1996 à 2007, avec des émissions dérivées telles que « Croc Files » (1999-2001) et « The Crocodile Hunter Diaries » (1998-2002).

Robert, qui avait un peu moins de 3 ans lorsque Steve est décédé, a déclaré au Post en 2018 qu’il se souvenait un peu de son père.

« J’ai beaucoup de chance d’avoir pu filmer une grande partie de ma vie. Alors, à mesure que les souvenirs que vous avez de papa commencent à s’estomper, vous pouvez toujours revenir sur les anciennes images et revivre ces moments spéciaux. , » il a dit.

« Au Australia Zoo, vous pouvez certainement sentir sa présence. C’était l’endroit préféré de papa au monde. Il a littéralement construit le zoo. Je me sens vraiment très honoré de suivre les traces de papa et de perpétuer l’héritage qu’il a laissé. Il était le premier guerrier de la faune.

« J’adore continuer ce travail. »