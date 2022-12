Pouvez-vous vivre sur un bateau de croisière? Oui, et voici combien ça coûte

Austin Wells aime parcourir le monde. Mais il n’aime pas les longs vols, le décalage horaire ou une routine instable. Et c’est pourquoi Wells, qui a 28 ans et vit à San Diego, a loué une résidence à bord d’un bateau de luxe dans lequel il emménagera – et travaillera à distance – pendant au moins trois ans alors qu’il navigue autour du monde. Il comprend des services médicaux, un marché fermier, des cuisines privées et un centre d’exercice, ainsi qu’un service d’étage 24 heures sur 24, un espace de coworking et un spa. Sa chambre se trouve sur un méga bateau de croisière nommé le MV Narrative, composé de plus de 500 chambres et appartements privés, qui abritera environ 1 000 résidents qui vivront à bord de manière plus ou moins permanente. “Ce qui m’excite le plus, c’est que je n’ai pas à bouleverser ma routine quotidienne pour aller voir le monde”, a déclaré Wells à CNBC par appel vidéo. “Je vais de ce modèle où vous voulez aller quelque part, vous faites un sac, vous prenez un vol, vous louez une chambre, à maintenant mon condo, ma salle de sport, mes médecins et dentistes, toutes mes épiceries voyagent le monde avec moi », a-t-il ajouté.

Wells – dont le travail à Méta La division de réalité augmentée et virtuelle de, Reality Labs, est entièrement distante – prévoit de continuer à travailler pendant les heures de la côte ouest des États-Unis pendant que le navire visite les villes européennes. “Mes heures de travail seront décalées vers les soirées, les nuits et très tôt le matin. Mais cela me donne la possibilité de … peut-être voir une ville de midi à l’après-midi, puis de commencer ma journée de travail vers 18 ou 19 heures”, a-t-il déclaré. “C’est probablement la première fois qu’il est même possible d’avoir un emploi standard et même d’envisager de travailler et de vivre dans un complexe d’appartements flottants”, a ajouté Wells.

Qu’est-ce que le récit du MV ?

Le MV Narrative est un navire résidentiel haut de gamme construit par Storylines, une idée originale du co-fondateur et PDG Alister Punton, un ancien directeur de la construction et de l’immobilier qui n’avait jamais fait de croisière avant de fonder la société, a-t-il déclaré à CNBC. Remarquant que les grands navires avaient tendance à être mis au rebut, Punton et le co-fondateur Shannon Lee ont vu une opportunité de les réaménager à la place. Après quelques faux départs – ils ont acheté et redessiné deux navires qui se sont avérés inadaptés, soit au style de vie attendu des habitants, soit parce qu’ils ne respectaient pas les nouvelles lois environnementales – ils ont mis en service un nouveau navire. Le MV Narrative est actuellement en construction à Split, en Croatie, d’où il partira en 2025.

Une image générée par ordinateur d’une chambre et d’un salon à bord du MV Narrative. Les résidences à long terme coûtent entre 875 000 $ et 8 millions de dollars environ. Scénarios

Il y aura 11 types de résidence à bordavec le plus grand – “Global” à 1 970 pieds carrés – sur deux niveaux, avec jusqu’à quatre chambres, deux salles de bains, un grand balcon, une salle à manger pouvant accueillir six personnes et un dressing. Certains appartements sont situés sur une terrasse avec un bar à champagne et à whisky, un salon à cigares et une petite piscine à une extrémité, tandis que d’autres disposent de salons d’observation et d’espaces événementiels. Les autres installations, réparties sur 18 ponts, comprendront 20 restaurants et bars, une salle de sport et un spa de 10 000 pieds carrés ouverts 24 heures sur 24, trois piscines, une école, une bibliothèque, une banque et des bureaux. Le navire aura également un théâtre pour des spectacles et des films, bien que contrairement aux navires de croisière traditionnels, les divertissements extravagants ne seront pas au centre des préoccupations, a déclaré Punton à CNBC.

Où le navire ira

Le MV Narrative accostera dans les ports pendant environ trois à cinq jours, ce qui, selon Punton, est plus long que la moyenne pour les paquebots, permettant aux résidents d’explorer. “La plupart des gens … seront dans les villes locales et feront des excursions d’une journée et d’une nuit, loueront une voiture et sortiront pendant trois ou quatre jours et rencontreront le navire à sa prochaine destination”, a-t-il déclaré à CNBC par appel vidéo. Un exemple d’itinéraire pourrait inclure trois jours amarrés à Rome, puis trois jours à Naples, suivis d’arrêts dans des endroits plus petits tels que les villes balnéaires de Sapri et Marsala, et finalement atteindre Venise avant de naviguer vers la Slovénie, l’Albanie, la Croatie, la Grèce, puis Turquie. Le navire se rendra également au cercle polaire arctique. Au total, il passera environ trois ans à parcourir le monde (l’itinéraire complet n’est pas encore annoncé).

Le MV Narrative, le premier navire de croisière de l’opérateur Storylines, devrait quitter la Croatie en 2025. Scénarios

Wells prévoit également de passer du temps à explorer sur terre. “Revisiter toute l’Europe, je pense, est ce qui me tient particulièrement à cœur … tant de parties intéressantes, à mon avis, de l’Europe sont vers le centre”, a-t-il déclaré à CNBC.

Ce que ça coûte

Wells a dépensé environ 300 000 $ sur un bail de 12 ans pour un studio “Discover” d’entrée de gamme, qui, à 237 pieds carrés, comprend un lit escamotable, un garde-manger, un bureau et une salle de douche séparée. (La plupart des baux sont soit de 24 ans, soit de la durée de vie du navire – environ 60 ans – mais en tant que premier client, Wells s’est vu proposer une option plus courte.) Punton voulait que le MV Narrative soit plus abordable que les autres bateaux résidentiels. Le World, par exemple, est un paquebot somptueux où un appartement penthouse coûte environ 20 millions d’euros (20,5 millions de dollars), et il n’y a qu’environ 150 à 200 personnes à bord à tout moment. Alors que les unités du MV Narrative sont encore chères – entre 1 et 8 millions de dollars pour un bail à vie – il a lancé des options de propriété fractionnée en novembre, avec une part de 25% à partir d’environ 600 000 dollars, permettant aux résidents de rester à bord pour trois mois par an.

Une image générée par ordinateur de la salle de bain dans une résidence penthouse “Global” à bord du bateau de croisière MV Narrative. Ces unités seront sur deux niveaux et sont en vente pour environ 8 millions de dollars. Scénarios

Les “frais de subsistance tout compris” s’ajoutent au prix d’achat, à partir d’environ 2 100 dollars par personne et par mois, couvrant des choses comme la nourriture et les boissons des restaurants et des bars du navire, la blanchisserie, les cours de fitness et les examens médicaux. “Nous sommes toujours à des prix compétitifs sur le marché”, a déclaré Punton. Les résidents pourront également louer leurs unités s’ils ne sont pas à bord, qu’ils soient propriétaires à part entière ou partiels. Un studio comme celui que Wells a acheté pourrait générer environ 4 500 $ par mois, selon une calculatrice sur le site Web de Storylines.

Qui achète

Wells s’attend à être l’un des plus jeunes résidents adultes à bord – environ 30 ans lorsqu’il emménagera. Les résidents iront des entrepreneurs d’âge moyen aux familles avec enfants, a-t-il déclaré. Les enfants peuvent assister au programme de “scolarisation mondiale” du navire, qui associe l’apprentissage en ligne à l’enseignement en petits groupes, des visites sur le terrain et des ateliers avec des experts des pays où le navire accoste, selon le site Web de Storylines.

Un rendu du salon des résidents à bord du navire de croisière MV Narrative, qui devrait transporter environ 1 000 passagers. Scénarios

Les retraités et les personnes proches de la retraite achètent également dans le navire, a déclaré Punton à CNBC. Un futur résident est une infirmière des urgences avec environ 30 ans d’expérience professionnelle qui souhaite travailler à temps partiel dans l’équipe médicale de MV Narrative, a déclaré Punton. Il espère également recruter des propriétaires d’autres types de professions comme les acupuncteurs et les physiothérapeutes. “Je dis toujours aux gens, vous pouvez venir boire des pina coladas au bord de la piscine toute la journée si vous le souhaitez et ne pas lever le petit doigt… Mais ça vieillit assez vite. Donc, vous voulez continuer à faire [the job] vous le faites, d’accord, donc c’est une façon pour les gens de pouvoir le faire », a déclaré Punton. « C’est une différence fondamentale [between] nous et une croisière.” Le siège social de Storylines sera également basé sur le MV Narrative, avec des dirigeants de l’entreprise vivant à bord. Punton embarquera sur le navire avec sa femme et ses deux enfants, qui ont actuellement deux et cinq ans.

Un rendu informatique des quartiers d’habitation d’une résidence “Envision” à bord du navire de croisière MV Narrative. Ce type de résidence comprend deux chambres, deux salles de bain et un grand balcon. Il en coûte à partir de 3,3 millions de dollars pour un bail emphytéotique. Scénarios