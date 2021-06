EL SALVADOR pourrait devenir le premier pays à donner cours légal au Bitcoin, a annoncé le président Nayid Bukele.

Environ 70 pour cent de la population de ce pays d’Amérique centrale n’a pas de compte bancaire et travaille dans l’économie informelle.

Pouvez-vous utiliser Bitcoin au Salvador ?

Le dollar américain est la monnaie officielle du Salvador.

Mais, les gens utilisent déjà Bitcoin.

Le paradis des surfeurs El Zonte – un village de 3 000 habitants au Salvador – a une économie Bitcoin.

Forbes explique qu' »un donateur anonyme ayant un penchant pour El Zonte a découvert une clé USB oubliée chargée de Bitcoin ».

En 2019, ce philanthrope amoureux de la plage a décidé d’allouer un don pluriannuel à six chiffres à El Zonte.

Surnommée « l’initiative Bitcoin Beach », une économie Bitcoin localisée a été créée à El Zonte, la plupart des entreprises acceptant désormais Bitcoin dans les transactions quotidiennes.

Environ 500 habitants utilisent la crypto-monnaie pour tout acheter, des coupes de cheveux aux produits de nettoyage et d’hygiène, en passant par la nourriture, les cours de surf et même le service d’eau.

Qu’est-ce que Bitcoin? BITCOIN vous a dérouté ? Voici ce que vous devez savoir : Bitcoin est une monnaie virtuelle

C’est échangé entre des personnes sans l’aide d’une banque

Chaque transaction est enregistrée dans un grand livre public, ou « blockchain »

Bitcoin est créé par « minage »

L’exploitation minière consiste à résoudre des problèmes mathématiques difficiles à l’aide de processeurs informatiques

Bitcoin peut être échangé de manière anonyme, ce qui peut en faire un moyen populaire de financer des activités illégales

La valeur du Bitcoin fluctue énormément

Bitcoin est l’une des nombreuses crypto-monnaies différentes, mais de loin la plus populaire

Elzontelindo.com explique : « L’utilisation du bitcoin est ouverte à tous, et personne n’a à se soucier de savoir si une banque les acceptera en tant que client ou en profitera parce qu’ils n’ont pas d’autre option.

« Nous pensons que Bitcoin sera l’argent du peuple et que le fait de ne pas être bancarisé sera une chose du passé. »

En effet, El Salvador est une économie largement monétaire, où environ 70 pour cent des gens n’ont pas de compte bancaire ou de carte de crédit, explique CNBC News.

Environ un quart des citoyens salvadoriens vivent aux États-Unis et l’année dernière, malgré la pandémie, ils ont envoyé chez eux plus de 6 milliards de dollars de fonds.

Lorsque les migrants envoient chez eux une partie de leurs gains sous forme d’argent ou de biens pour subvenir aux besoins de leur famille, ces transferts sont appelés envois de fonds des travailleurs ou des migrants.

Ils ont connu une croissance rapide au cours des dernières années et représentent désormais la plus grande source de revenus étrangers pour de nombreuses économies en développement, explique le Fonds monétaire international.

Le problème avec les envois de fonds est que des frais sont attachés – qui doivent être payés à un agent d’envoi (payé par l’expéditeur) et lors de la conversion de la devise.

À Bitcoin Beach, cependant, la communauté a adopté une norme Bitcoin.

Cela permet aux petites entreprises – pas assez grandes pour accepter les cartes de crédit – d’avoir accès à des paiements mobiles instantanés pour tout, des réservations de chambres à une tasse de café.

L’idée est de déployer quelque chose de similaire à une échelle beaucoup plus grande, dans tout le pays.

Qu’a dit le président salvadorien Nayib Bukele ?

Le président salvadorien Nayib Bukele a déclaré lors d’une conférence Bitcoin à Miami qu’il demanderait au congrès du pays de soutenir une législation qui donnerait cours légal à la crypto-monnaie dans le pays d’Amérique centrale.

Le leader, 39 ans, a déclaré: « La semaine prochaine, j’enverrai au Congrès un projet de loi qui fera du Bitcoin une monnaie légale au Salvador. »

Bukele a déclaré que Bitcoin représentait « le moyen à la croissance la plus rapide de transférer » des milliards de dollars d’envois de fonds et d’éviter que des millions ne soient perdus pour des intermédiaires.

« Grâce à l’utilisation du Bitcoin, le montant reçu par plus d’un million de familles à faible revenu augmente de plusieurs milliards de dollars chaque année.

« Cela améliore la vie et l’avenir de millions de personnes », a-t-il ajouté.

Bitcoin pourrait améliorer l’inclusion financière, a déclaré Bukele.

CNBC a rapporté qu’El Salvador avait déjà organisé « une équipe de dirigeants Bitcoin pour aider à construire un nouvel écosystème financier avec Bitcoin comme couche de base ».

Le parti des nouvelles idées de Bukele a le contrôle de l’Assemblée législative du pays, l’adoption du projet de loi est donc très probable, a ajouté le diffuseur.

« C’était une fatalité, mais déjà là : le premier pays en voie de donner cours légal au Bitcoin », a déclaré Adam Back, PDG de Blockstream.

Stephen McKeon, professeur de finance à l’Université de l’Oregon qui étudie les crypto-monnaies, a déclaré que Bitcoin est légal à posséder dans la plupart des pays.

Mais il n’a jamais été désigné comme ayant cours légal, ce qui signifierait qu’il pourrait être utilisé pour régler des obligations financières, y compris les taxes.

Le marché des crypto-monnaies a atteint plus de 2,5 billions de dollars à la mi-mai 2020, selon la page Coinmarketcap, motivé par l’intérêt d’investisseurs de plus en plus sérieux de Wall Street à la Silicon Valley.

Mais la volatilité du Bitcoin et son statut juridique trouble ont soulevé la question de savoir s’il pourrait un jour remplacer la monnaie fiduciaire (émise par le gouvernement) dans les transactions quotidiennes.