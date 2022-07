Pouvez-vous trouver une sucette au milieu des glaces sur cette image ?

Les illusions d’optique deviennent de plus en plus intéressantes. Chaque jour, il y a quelque chose de nouveau à explorer. Cette illusion d’optique, partagée par l’artiste hongrois Gergely Dudas, n’est pas différente. Il est également connu sous le nom de Dudolf. Il est connu comme l’un des meilleurs doodles Where’s Waldo-Esque.

Aujourd’hui, nous partageons une illusion d’optique hallucinante. Dans cette illusion, parmi les glaces, vous devez trouver une sucette. C’est comme trouver un cristal de sucre dans le sel. Le défi consiste à trouver la sucette en 60 secondes. Êtes-vous prêt pour cela?

Tout d’abord, regardez l’image. On peut voir une image pleine de glaces. Vous pourriez avoir envie d’en avoir un, mais faites-le après avoir remporté le défi. Vous pouvez voir des visages heureux sur la crème glacée et certains portent également des chapeaux. Il y a des cônes de glace debout tandis que d’autres se cachent derrière d’autres cônes. C’est ce qu’est l’illusion. Les choses peuvent sembler faciles au début, mais plus vous plongez, moins la clarté diminue.

L’illusion est virale sur Tik Tok. Divers utilisateurs se sont rendus sur Instagram pour libérer leur frustration de trouver des sucettes. D’autres se sont amusés. Un utilisateur a écrit: “Il a fallu 2 secondes pour trouver la sucette mais a passé 3 minutes à rire des 2 cônes horrifiés et de celui qui les léchait.”

Un autre a écrit : « La glace verte près du coin supérieur gauche et avec un grand visage souriant a attiré mon attention… Je ne peux pas la quitter des yeux pour repérer la sucette.

Maintenant, attachez votre ceinture de sécurité et commencez à trouver la sucette en une minute. Vous donner quelques indices pour lever votre tension. Regardez le côté droit de l’image. Observez attentivement chaque cône. Derrière n’importe quel cône, vous pouvez trouver une sucette qui se cache.

Autour de cet endroit, vous pouvez trouver de nombreux cônes de ce type se tenant derrière les autres pour les confondre. Vous avez juste une minute pour trouver la sucette. Sur le côté droit, un long bonbon de couleur rose vous fait signe. Tout le monde ne peut pas être un génie comme ceux qui l’ont trouvé.

