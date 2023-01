Pouvez-vous trouver une paire d’écouteurs cachée dans cette salle de bain ?

Les gens surfent souvent sur Internet pour trouver des jeux qui constituent un excellent passe-temps, mais qui nécessitent également de l’intelligence. Les illusions d’optique sont donc les puzzles les plus populaires sur le net. Les illusions d’optique sont un excellent moyen de mieux se connaître. Qu’il s’agisse de révéler des traits de personnalité cachés ou de mesurer le QI et les capacités d’observation, ces puzzles aident une personne à améliorer son intelligence tout en étant agréable. Une de ces illusions d’optique a fait surface sur Internet, montrant des toilettes, et l’objectif des téléspectateurs est de trouver une paire d’écouteurs cachée en sept secondes.

L’image a des couleurs vives et divers éléments tels que des étagères, des placards, un lavabo, une baignoire avec eau courante, une machine à laver, une commode, une serviette et un peignoir. Il a également diverses choses placées sur les étagères telles que de la lessive en poudre et du liquide, un sèche-cheveux et des lotions. Mais parmi ces éléments se trouvent une paire d’écouteurs cachés à la vue de tous.

Tous les éléments mentionnés sont une distraction pour les téléspectateurs qui prennent plus de sept secondes pour trouver les écouteurs et échouent dans leur tâche. Mais si l’on regarde de manière ordonnée, on peut facilement trouver les écouteurs.

Prenez votre temps pour trouver les écouteurs. Si vous réussissez à les trouver dans le délai imparti, vous êtes l’une des personnes les plus observatrices et les plus intelligentes du moment. Mais si ce n’est pas le cas, voici la solution :

Les écouteurs sont cachés sur l’étagère inférieure, à côté de la bouteille bleue de liquide vaisselle. Comme les murs, la bouteille et l’étagère sont peints en bleu avec les écouteurs, il devient difficile pour les téléspectateurs de savoir où ils se trouvent. C’est la raison pour laquelle beaucoup ne le font pas.

Si vous étiez également l’un de ceux qui n’ont pas réussi à trouver les écouteurs, ne vous inquiétez pas car quelques énigmes supplémentaires d’illusion d’optique peuvent vous y amener facilement.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici