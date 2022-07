Pouvez-vous trouver un panda caché parmi les bonhommes de neige sur cette image ?

Les illusions d’optique ont conquis le monde Internet et ne les aimons-nous pas ? Parfois, ces énigmes nous aident également à trouver des traits de personnalité. Celui que nous avons ici aujourd’hui est différent. Cela ne révélera pas votre personnalité ou vos traits. Beaucoup d’entre vous pourraient penser que si cette illusion ne peut pas faire la même chose, pourquoi la résoudre ?

Attendre! Disons-en un peu plus. Il révélera plus que cela. Cette illusion d’optique vous parlera de vos yeux.

Dans cette illusion d’optique, il faut trouver un Panda parmi les bonhommes de neige. L’illusion est conçue par l’artiste hongrois Gergely Dudás. Il a été largement partagé sur Tik Tok. Jetez un oeil à l’image.

Vous pourriez voir une image pleine de couleur blanche. Avec un fond blanc, des bonhommes de neige blancs, et bien sûr, le Panda blanc. En observant la photo, vous trouverez de mignons petits bonhommes de neige avec des carottes. La tâche n’est pas de trouver un bonhomme de neige sans carotte mais de trouver le Panda caché dans l’image.

Concentrez-vous sur l’image et trouvez celle-là. Êtes-vous capable de repérer le Panda? Si non, vous n’êtes pas seul. De nombreuses personnes dans la section des commentaires ont souligné la même chose. Un utilisateur a commenté: “J’ai trouvé un dragon, 2 pantoufles, une canette de boisson gazeuse et pas de panda.” Un autre internaute a écrit : “Cela fait 15 minutes que je cherche, mais je ne le trouve toujours pas”

Observez l’image du bas et concentrez-vous sur le côté droit de l’image. Vous n’arrivez toujours pas à le trouver ?

Laissons tomber un autre indice. Concentrez-vous simplement entre les bonhommes de neige au chapeau noir et les bonhommes de neige vert fluo. Et si vous ne le trouvez toujours pas, croyez en vous que vous avez des yeux de panda.

S’il faut plus de 30 secondes pour trouver le Panda caché, vous n’êtes pas le bienvenu dans le monde à 1%. Un utilisateur, qui a franchi les portes, a écrit : “Je l’ai trouvé en moins de 20 secondes.” Si vous faites partie de ceux qui ont trouvé le Panda caché en moins de 30 secondes, bienvenue au club, et pour ceux qui n’y arrivent pas, meilleure chance la prochaine fois.

