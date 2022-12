Pouvez-vous trouver un oiseau sur cet arbre ? Le défi de l’officier IFS a accroché Twitter

Chaque animal a des caractéristiques uniques qui l’aident à survivre dans la nature sauvage. Alors que certains sont des prédateurs féroces, d’autres ont la chance de se camoufler et de se cacher à la vue de tous. Présentant un exemple de cela, l’officier du Service forestier indien (IFS) Balamurugan P a partagé une photo d’un arbre sur Twitter et a demandé aux utilisateurs de repérer quelque chose qui s’y cachait.

Selon l’officier, la photo a été prise à l’Académie forestière nationale Indira Gandhi (IGNFA). Alors que beaucoup pensent qu’il n’y a rien d’autre qu’un tronc d’arbre et un bâtiment dans le cadre, l’agent a mis les utilisateurs au défi de regarder de près et d’identifier un élément caché. “Faites-moi savoir ce que vous voyez… photo prise à l’IGNFA”, a écrit le bureaucrate en marquant plusieurs autres officiers de l’IFS, dont Parveen Kaswan et Ramesh Pandey.

Le message a rapidement gagné du terrain et a suscité un certain nombre de réponses de la part des utilisateurs. Beaucoup ont essayé de faire de leur mieux et ont proposé des suppositions.

L’un semblait intrigué par le quiz et demandait des indices.

Répondant aux utilisateurs, le responsable de l’IFS a écrit qu'”il y a un oiseau”.

Un autre a déclaré que la photo était une démonstration claire du fonctionnement du camouflage dans la nature.

“On dirait une cigale sur l’écorce d’un arbre…”, a écrit une personne.

Un utilisateur a déclaré qu’il s’agissait d’une “écorce saignante”.

Enfin, quelqu’un a réussi à identifier la créature insaisissable sur la photo. “Peut-être que l’oiseau est là”, a écrit un utilisateur en encerclant l’oiseau sur la photo.

Sa réponse a également été vérifiée par l’officier de l’IFS qui a dit : « Exactement, c’est un pic à gorge rayée ».

Plus tôt, l’officier de l’IFS Parveen Kaswan avait partagé une photo d’espèces de pics appartenant à l’espèce nommée Lesser Yellownape. Téléchargée sur Twitter, la photo ne montre initialement que quelques feuilles et branches d’un arbre. Cependant, en y regardant de plus près, le pic est vu perché sur le tronc d’arbre affichant sa couleur verte saisissante.

