Pouvez-vous trouver un objet caché dans cette image ?

Les puzzles et les illusions d’optique sont l’un des meilleurs moyens de travailler vos cellules cérébrales et si vous avez envie de la même chose, nous avons le puzzle parfait pour vous occuper ce week-end. Cette illusion d’optique dont nous parlons vous met au défi de trouver un objet caché très innovant dans une image encombrée de nombreux objets.

Une photo, circulant récemment sur les réseaux sociaux, montre une animation très colorée de quelques enfants profitant d’une randonnée en forêt. Les enfants sont entourés de grands arbres denses. La même verdure permet également l’observation claire de certains animaux et oiseaux. Certains oiseaux peuvent être vus planer, tandis que d’autres sont aperçus perchés sur des arbres en train de construire des nids.

On pouvait voir un paysan et un cerf jeter un coup d’œil espiègle derrière des arbres. Oui, l’image est calme et apaisante mais voici le casse-tête, alors préparez-vous. Il y a aussi un parapluie quelque part dans l’image mais il n’est pas facilement perceptible.

Le défi consiste à trouver le parapluie sur la photo en 10 secondes et l’artiste qui a posté cette image affirme que 99 % des personnes qui tentent de relever le défi échouent. La limite de temps imposée par l’artiste à l’image la rend d’autant plus difficile.

Si vous avez trouvé le parapluie, félicitations ! Il se trouve que vous faites partie des 1% qui l’ont résolu. Cependant, si vous éprouvez des difficultés même après 10 secondes, nous sommes là pour vous aider. Le parapluie, qui est plié, repose contre le tronc du pin au coin droit de l’image. Il est incroyablement difficile à repérer à moins d’avoir un œil très aiguisé pour les détails.

Alors, avez-vous réussi à relever le défi ?

