Pouvez-vous trouver tous les 5 mots cachés en 50 secondes ?

Bien que l’illusion d’optique soit un excellent outil pour mesurer votre QI et vos capacités d’observation, en plus d’être un passe-temps intéressant, les puzzles de mots ne le sont pas moins. Trouver un ensemble de mots parmi une foule de lettres mêlées n’est pas une tâche facile.

Votre vocabulaire doit être à son apogée et pointu, si vous voulez trouver tous les mots dans le délai imparti. Internet regorge de puzzles de mots incroyables à résoudre. L’un d’entre eux est récemment devenu viral. Tout ce que vous avez à faire ici est de trouver 5 mots en 50 secondes.

L’image devant vous a des lettres disposées de manière aléatoire. Cependant, toutes les lettres ne sont pas mélangées au hasard. Certains d’entre eux sont mis dans un ordre particulier, pour faire un mot significatif. Mais si vous regardez l’image avec un coup d’œil au niveau de la surface, vous ne pourrez pas déterminer où se trouvent ces mots dans le puzzle.

Il faut avoir un œil attentif et rechercher ces mots de manière ordonnée. Allez de gauche à droite d’abord dans chaque rangée, puis de haut en bas. Ne vous contentez pas de regarder les lettres dans cet ordre particulier, mais recherchez également des combinaisons de lettres qui pourraient former un mot.

Si vous avez réussi à trouver les cinq mots dans le délai imparti, vous pouvez considérer que vous avez un excellent vocabulaire et des compétences en résolution d’énigmes. Mais si vous n’en avez pas été capable, laissez-nous vous révéler ce que sont ces cinq mots.

Les cinq mots cachés dans le puzzle sont : AINSI, VOILE, BAS, DÉCOUVERT et IMPORTANT. Le premier mot se trouve vers la gauche dans la deuxième rangée. Le deuxième mot est au milieu de la quatrième ligne, le troisième est dans la deuxième ligne en partant du bas et vers la gauche, le quatrième mot est dans la quatrième colonne en partant de la droite et le cinquième est dans la troisième colonne juste à côté du quatrième un. Les lettres des trois premiers mots sont disposées horizontalement, tandis que les quatrième et cinquième ont leurs lettres disposées verticalement.

