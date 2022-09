Pouvez-vous trouver l’étrange logo Instagram de ce puzzle en 5 secondes ?

Souvent, en parcourant les réseaux sociaux, nous rencontrons de nombreux casse-tête qui attirent notre attention. Et, il attire tous les groupes d’âge. Certains peuvent sembler un peu difficiles au début, mais cela teste nos capacités d’observation et augmente notre niveau de concentration et notre mémoire. Maintenant, nous avons un nouveau puzzle d’image, qui s’intitule “Trouvez le logo Odd Instagram”. Il a une série de logos et vous n’avez qu’à trouver l’intrus.

Au premier coup, le puzzle peut sembler difficile car il faut 5 secondes pour repérer l’intrus. Alors qu’est-ce que tu attends? Résolvez-le en moins de 5 secondes pour montrer votre ingéniosité.

Voici l’image :

Au début, tous les logos se ressembleront. Mais en y regardant de plus près, vous remarquerez l’étrange qui a une différence mineure. Si vous l’avez repéré en moins de 5 secondes, alors félicitations. Vous avez une vision incroyable. Si ce n’est pas le cas, voici un indice pour vous faciliter la tâche. Essayez de trouver le logo impair en vous concentrant sur le centre de l’image. Si vous ne l’avez toujours pas repéré, recherchez l’étrange logo Instagram dans les sixième et septième colonnes de la photo.

Toujours en difficulté ? Repérez le logo impair dans la sixième colonne et la troisième rangée. C’est le seul logo qui n’a pas de point blanc dans le coin supérieur droit.

Eh bien, ce n’est pas la première fois qu’un casse-tête fait le buzz sur les réseaux sociaux. Avant cela, une énigme liée à la star portugaise Cristiano Ronaldo a fait surface sur Internet. Le casse-tête était difficile. Il présentait des images des sensations du football Neymar Jr. et Mohamed Salah disposées de manière alternée. Et, il y avait une photo de Cristiano Ronaldo. L’astuce consistait à trouver cette image en moins de 5 secondes. N’était-ce pas tout aussi excitant ?

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici