Pouvez-vous trouver le visage d’une femme dans ce croquis de la forêt ?

Les illusions d’optique sont un grand passe-temps. Mais plus que cela, ils constituent un excellent moyen de révéler à quel point vous êtes observateur. Des images déroutantes qui exigent votre attention sans entrave pour trouver l’élément caché peuvent non seulement vous en dire beaucoup sur vos traits de personnalité, mais aussi améliorer vos capacités d’observation. Une telle illusion d’optique qui pose le défi de trouver le visage d’une femme dans le croquis d’une forêt dense est récemment devenue virale sur Internet.

Le problème ici est que le spectateur doit trouver le visage en dix secondes. Cependant, le croquis de la forêt comporte tellement d’éléments différents, y compris les arbres, leurs branches et leurs feuilles, la rivière, les plantes et les rochers, que le spectateur peut être perplexe et prendre un certain temps pour tout traiter au début.

Si vous avez réussi à trouver le visage en moins de dix secondes, vous pouvez vous considérer comme extrêmement observateur. Cependant, même si vous avez mis un peu plus de temps mais que vous avez réussi à trouver le visage, vous devriez vous féliciter. Mais, si vous ne parvenez pas à trouver le visage, jetez un œil à la solution ci-dessous :

La tâche presque impossible de trouver le visage de la femme devient plus facile si vous éliminez la partie inférieure du croquis. Si vous regardez simplement le coin supérieur droit, le visage de la femme serait clairement visible. Cependant, assurez-vous de noter qu’il est à l’envers. Sinon, vous seriez toujours coincé avec le puzzle pendant des heures.

De telles illusions d’optique sont un excellent exercice pour le cerveau. Il existe une foule d’autres illusions d’optique disponibles sur le Web. Vous pouvez essayer de les résoudre pendant votre temps libre pour aiguiser votre esprit.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici