Pouvez-vous trouver le visage d’une femme caché dans cet art ?

De nos jours, les illusions d’optique sont devenues très populaires sur Internet. Les gens ont un appétit insatiable lorsqu’il s’agit de tester leurs capacités d’observation. Ils sont un moyen idéal pour taquiner nos cerveaux et les engager dans une activité intellectuelle. Parfois, ces illusions ne sont pas faciles à résoudre et peuvent être époustouflantes lorsque la réponse est révélée. Maintenant, une autre illusion d’optique fait le tour d’Internet. L’illusion visuelle picturale met au défi de trouver une femme cachée derrière les lignes ondulées blanches et noires.

Certaines illusions d’optique sur Internet révèlent des traits de personnalité, tandis que d’autres testent les capacités d’observation. L’image désormais virale n’est qu’une combinaison de lignes courbes noires et blanches, mais pour certains, c’est bien plus. Les personnes aux yeux perçants et au QI élevé peuvent repérer leur visage au milieu de ces lignes courbes en noir et blanc. Ces lignes détournent intelligemment la vision du public pour le confondre.

La photo a été partagée par un artiste nommé Lee Wagstaff sur Instagram. La légende du message disait : « Day for Night » (2022) 60 x 80 cm, huile et gesso sur toile.

Si vous cherchez une solution, regardez attentivement l’image et vous pourrez identifier le visage d’une femme. Cela peut vous donner un peu le vertige au début, mais si vous vous concentrez bien, vous pourriez apercevoir le visage d’une femme. Si vous éprouvez toujours des difficultés, inclinez votre appareil vers la droite ou vers la gauche et regardez l’image. Vous pouvez voir les yeux, le nez et la bouche de la femme cachée dans l’illusion d’optique.

De nombreux utilisateurs dans la section des commentaires ont déclaré avoir trouvé la dame facilement. L’un d’eux a déclaré : « Je l’ai vue tout de suite, yeux nez et bouche. Je suis sûr que la plupart des gens l’ont fait, et je ne sais pas comment cela peut être lié au QI. Une autre personne a mentionné: “C’est un bon pour la dégénérescence maculaire.”

Vous pouvez profiter de cette illusion avec vos amis et votre famille. Pour le rendre plus intéressant, vous ajoutez une minuterie de 10 secondes.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici