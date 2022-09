Divers types d’illusions d’optique et de puzzles font souvent le tour des réseaux sociaux et nous laissent perplexes. Les gens tentent de les résoudre non seulement pour le divertissement, mais aussi pour aiguiser leur esprit. Une telle illusion d’optique a récemment fait surface sur Internet, ce qui met à l’épreuve vos capacités d’observation et votre QI. L’illusion d’optique implique une victime d’un meurtre et le résolveur doit trouver le meurtrier caché dans l’image.

Sur l’image représentant une scène de crime, on peut voir une femme allongée dans les toilettes d’un restaurant. Le but est de trouver le meurtrier dans la configuration. Le hic, c’est que le meurtrier est déguisé en client. La femme assassinée peut être vue allongée sur le sol des toilettes avec une blessure près de la poitrine. Elle a saigné et tient un mouchoir dans sa main gauche. L’arme qui a des taches de sang de la femme se trouve également à côté d’elle.

Outre la femme morte, l’image présente 5 personnes, dont 4 clients et un serveur. Bien qu’il ne soit pas facile de trouver le tueur dans la configuration, il faut examiner attentivement tous les détails et trouver un lien entre les clients et la victime pour le faire. Si vous ne trouvez rien de suspect chez une personne, passez au suspect suivant.

Pendant que vous faites cela, vous remarquerez que le serveur, ainsi que les clients numérotés 1, 2 et 3, n’ont aucune marque suspecte sur leur corps ou leurs vêtements. Cependant, la personne portant le numéro quatre a une chemise déchirée et des taches de sang, ainsi que des blessures au cou. C’est le lien entre lui et le meurtrier car tout dans son apparence est suspect. Les taches, les blessures et les dommages sont la preuve de la bagarre entre le tueur et la victime, faisant du client numéro 4 le tueur confirmé.

Combien de temps vous a-t-il fallu pour résoudre l’illusion d’optique ?

