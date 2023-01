Pouvez-vous trouver le tireur d’élite caché dans cette photo ?

De nombreuses photos sur Internet sont cliquées de telle sorte qu’elles contiennent plusieurs éléments cachés. Ces images sont prises à distance pour montrer un paysage aux innombrables éléments en plus de celui qui se cache à la vue de tous. Une telle photo d’un tireur d’élite caché dans une maison située au milieu d’un paysage enneigé a fait surface sur Internet.

L’image montre une maison au milieu d’une plaine enneigée juste à la fin d’une forêt. Au début, vous pourriez penser qu’il n’y a rien d’inhabituel dans la photographie. Cependant, si vous regardez attentivement, l’image contient un élément caché qui ne peut être trouvé que par des personnes soucieuses du détail.

La photographie a été prise par Simon Menor et son but était de tromper les téléspectateurs. La photographie a un tireur d’élite caché quelque part et le public doit le trouver dans les 30 secondes. Si vous pouvez le trouver dans le délai imparti, vous êtes l’un des observateurs les plus pointus au monde. Mais même si vous n’avez pas pu le trouver dans le délai imparti, ne vous découragez pas car un peu d’entraînement peut vous y amener facilement.

Voici la solution :

L’homme est caché sur la fenêtre du premier étage de la maison dans les bois. Le photographe a intelligemment pris la photo depuis les bois pour créer une distance suffisante pour que le spectateur ne puisse pas voir le tireur d’élite. C’est parce qu’il se fond facilement dans l’obscurité de la maison.

Les tireurs d’élite cachent souvent leur position en se camouflant avec l’environnement. Tantôt ils se couchent dans l’herbe, tantôt ils portent des vêtements noirs et frappent la nuit depuis la fenêtre d’un vieil immeuble. De tels scénarios leur sont courants et les aident à tirer sur leur cible sans sortir de l’ombre.

