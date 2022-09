Pouvez-vous trouver le soleil au milieu de l’amas d’étoiles en 20 secondes ?

Les illusions d’optique sont l’un des moyens les plus simples d’exercer votre cerveau. Ils sont toujours amusants et agréables et agréables et Internet en regorge tout le temps. Ces casse-tête ne s’adressent pas à un certain groupe d’âge et sont donc appréciés des enfants comme des adultes. Si vous êtes prêt à vous gratter la tête avec un autre puzzle, nous vous proposons ici une illusion d’optique délicate. À partir du groupe d’étoiles ci-dessous, vous devez localiser le majestueux Soleil.

Bien que le Soleil soit aussi l’une des milliards d’étoiles de la Voie lactée, il est différent des autres pour nous, les êtres terrestres, car c’est la seule étoile que nous pouvons observer en détail. Et vous devez faire la même chose dans cette illusion d’optique – observez où se trouve le Soleil.

L’image montre un groupe d’étoiles dessinées en jaune. D’eux, il faut différencier une étoile qui est présentée comme notre étoile donneuse de vie, le Soleil.

Lorsque nous voyons un tas de choses placées ensemble, notre cerveau nous fait croire qu’elles sont toutes identiques. Une grande précision et des capacités d’observation sont alors nécessaires pour localiser la chose que nous recherchons pour repérer l’intrus. Les illusions d’optique défient notre perception visuelle et stimulent notre mémoire et notre concentration. Ils nous obligent à utiliser notre cerveau pour identifier la partie délicate de l’image. Ces images fascinantes et hallucinantes constituent donc un excellent exercice mental.

Eh bien, avez-vous déjà été capable de pousser suffisamment votre cerveau pour repérer le Soleil ? Si votre cerveau est assez pointu, vous seriez capable de le localiser en seulement 20 secondes. Si vous ne l’avez toujours pas trouvé, laissez-nous vous donner quelques indices.

Toutes les étoiles de l’image ont une certaine forme. Cette forme d’étoile composée de 10 segments de ligne s’appelle un pentagramme. Alors que d’autre part, le Soleil peut être différencié car il est dessiné avec plusieurs lignes en zigzag.

L’avez-vous repéré ?

Oui, c’est juste là dans le coin inférieur droit. Toutes nos félicitations!

