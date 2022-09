Pouvez-vous trouver le panda ici ?

Les illusions d’optique sont populaires parmi les résolveurs d’énigmes car elles constituent une forme d’exercice incroyable pour le cerveau. La façon dont ils dissimulent les choses par des distractions dans une image, bien que le composant à trouver soit là, est amusante. Alors que certaines illusions d’optique révèlent nos traits de personnalité cachés, d’autres ont tendance à mesurer nos capacités d’observation et notre niveau d’intellect. Une telle illusion d’optique a fait surface sur Internet, où les gens doivent trouver un panda caché derrière des rayures noires et blanches.

L’image est une illusion d’optique amusante qui ne révélerait rien sauf les rayures en zigzag noir et blanc si elle est stationnaire. Cependant, dès que vous commencez à faire défiler l’image de haut en bas ou vice-versa, ou même latéralement, le composant caché commence à devenir plus clair. L’animal est lentement révélé aux téléspectateurs, et ils réalisent finalement que l’animal était devant eux pendant tout ce temps. Tout ce qu’ils avaient à faire était de regarder l’image d’une manière plus intelligente.

L’animal qui se révèle est un panda. Parce qu’un panda est aussi de couleur noire et blanche, tout comme les rayures de l’image, il devient difficile de distinguer les deux dans une image fixe. Le panda est conçu de manière à ce que son dégradé de couleurs ne diffère pas beaucoup des rayures. Cela rend l’illusion d’optique difficile à résoudre. Bien qu’il n’y ait pas de limite de temps pour résoudre l’illusion, la plupart des téléspectateurs ne parviennent pas à identifier le panda car la clé pour le résoudre est de déplacer l’image.

Si vous êtes quelqu’un qui a vu le panda dans les premières secondes, vous faites peut-être partie des personnes les plus intelligentes de la planète. Lorsque vous déplacez l’image dans n’importe quelle direction, les rayures commencent à se fondre les unes dans les autres et le panda devient plus reconnaissable.

