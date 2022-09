Pouvez-vous trouver la note de musique cachée dans cette illusion d’optique en 16 secondes ?

Les illusions d’optique ont gagné en popularité sur les réseaux sociaux. Servies à leur public sous forme d’image ou de vidéo, les illusions d’optique n’ont jamais tendance à décevoir lorsqu’il s’agit de rendre les gens accros.

Une de ces illusions, ou un défi si vous voulez, a récemment fait surface sur les réseaux sociaux et fait que les gens se grattent la tête avant de résoudre le puzzle et de trouver la solution. Le puzzle implique des notes de musique disposées dans une disposition de fichier. Ces notes de musique, au nombre de plus d’une centaine, sont identiques.

Maintenant, voici le défi. Parmi ces notes de musique, il y en a une qui est différente des autres. Mais cette note musicale différente est si bien intégrée dans l’image que le cerveau a tendance à sauter la note, même si nos yeux la survolent ou l’entourent. Le défi demande à la personne qui le regarde de trouver la note de musique différente en moins de 16 secondes. Le temps que prend la personne détermine sa capacité à observer et à se concentrer sur ce qui est prioritaire à ce moment-là.

Il existe une abondance de défis et de tâches de ce type qui mettent à l’épreuve la coordination entre vos yeux et votre cerveau. Une illusion similaire est récemment apparue sur le Web et a touché un accord assez fort avec les utilisateurs. L’illusion d’optique montre le cosmos avec la planète Terre occupant l’un des coins de l’image. Le reste de l’image est rempli d’étoiles jaunes, de cœurs et d’une note de musique.

Le puzzle demande à ses téléspectateurs de trouver cette note de musique dès que possible. La myriade d’étoiles et d’autres formes camouflent parfaitement la note de musique, ce qui la rend assez difficile à trouver pour le spectateur.

Alors, avez-vous pu le trouver dans le délai imparti ?

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici