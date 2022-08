Pouvez-vous trouver la femme du fermier cachée dans cette illusion d’optique ?

Repousser les limites du cerveau pour penser et décoder les choses est un passe-temps pour beaucoup de gens. Les puzzles ne sont pas seulement des jeux pour occuper les enfants, mais plusieurs adultes aiment aussi les résoudre. Heureusement pour ces personnes, Internet ne manque jamais de contenu époustouflant. Même en naviguant au hasard, on peut rencontrer plusieurs énigmes ou illusions d’optique qui constituent un excellent exercice mental. Si vous êtes prêt à relever un autre défi de ce type, voici une illustration intelligente pour vous.

Dans le croquis, un fermier se tient debout avec une pointe dans sa main et son autre main va au-dessus pour se gratter la tête. Les environs ont des arbres et des buissons d’un côté et de l’autre, il y a une cabane.

Le fermier a l’air en détresse et vous devez l’aider à chercher sa femme. Son visage est caché quelque part dans le croquis lui-même.

C’est délicat car il semble qu’il n’y ait personne d’autre que le fermier dans les environs. Ainsi, seul un génie pourra trouver le visage en seulement 11 secondes. Regardez de plus près dans l’image et essayez de localiser la face cachée. Avez-vous déjà pu repérer la femme du pauvre homme ? Si ce n’est pas le cas, nous vous donnerons quelques conseils.

Tout d’abord, vous devrez changer la direction dans laquelle vous regardez. Ne vous contentez pas de regarder le croquis avec un écran droit, mais essayez d’incliner un peu votre vue.

Toujours pas de chance ? Ensuite, vous devrez peut-être retourner l’écran de votre appareil au lieu de bouger la tête. Maintenant, le jeu doit être devenu beaucoup plus facile. Tout ce que vous avez à faire est de repérer une figure faciale dans les coups de crayon qui composent le paysage.

Oui, c’est juste là ! Juste en dessous de la main gauche du fermier dans laquelle il tient son outil de jardinage, se trouve un buisson.

Et dans les feuilles dessinées des buissons se cache le visage de la femme. Voilà!

