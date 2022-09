Pouvez-vous trouver 6 mots anglais dans cette illusion d’optique ? Vous avez 20 secondes

Internet est inondé de nombreuses illusions d’optique incroyables. Pour certains, cela peut être une tâche intéressante, alors que pour d’autres, c’est difficile. Ce que nous vous avons apporté aujourd’hui est une illusion d’optique dans laquelle vous devez trouver 6 mots anglais. Ces mots sont très soigneusement dissimulés dans l’image. Cette image montre la scène d’une pièce où les gens sont soigneusement absorbés par la lecture. Le niveau de difficulté est augmenté avec une condition qui implique une limite de temps de 20 secondes pour résoudre cette illusion.

Un seul regard au hasard ne suffit jamais à briser une illusion d’optique. Il faut beaucoup de patience et de puissantes capacités d’observation pour décoder toute illusion. Si vous n’êtes pas capable de résoudre cette illusion en 20 secondes, voici quelques indices.

Top showsha vidéo

Observez les livres que les gens lisent sur cette image. Le livre que la dame lit a deux alphabets (O, R) sur la page de couverture. Les deux autres alphabets manquants sont visibles dans les cheveux et la robe portés par cette dame (S, T). Un autre alphabet Y est formé entre sa jambe et son livre. Cela fait un mot HISTOIRE significatif.

Pour les mots restants, voyez le canapé sur lequel l’homme est assis. Le mot NOVEL est dissimulé dans le canapé. Observez maintenant les lunettes de l’homme. Les verres à monture ronde sont deux alphabets O et O. L’oreille de cet homme est pliée en forme de l’alphabet B.

Un autre alphabet peut être trouvé entre le canapé et la lampe de table, c’est-à-dire K. Cela donne le mot LIVRE. Un peu plus de patience peut également vous aider à décoder les trois autres mots.

Regardez l’arbre et vous trouverez le mot MOTS. À côté de l’arbre, un garçon est allongé sur le canapé et lit un livre. Il y a votre prochain mot, PAGE, sur sa robe.

Il reste un mot qui peut être trouvé en rejoignant les alphabets sur les poils de chien et de fille. Les alphabets R et E sont dissimulés dans les poils du chien et A et D sont cachés dans les poils de la fille pour former un mot significatif LU.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici