Un an après que la pandémie de coronavirus a détruit nos vies collectives, notre société est aux prises avec la peur et l’insécurité. En conséquence, nous avons vu la désinformation se répandre comme une traînée de poudre, et beaucoup ont recours à des méthodes bizarres et incorrectes pour lutter contre le virus. Avec cette chronique, qui sera publiée tous les dimanches, nous visons à répondre à toute question de santé ou de vaccin que nos lecteurs pourraient avoir sur la pandémie de coronavirus.

Dans la chronique de cette semaine, le Dr Heena Gavit a répondu aux questions. Membre du Parlement Lok Sabha pour un deuxième mandat de la circonscription de Nandurbar dans le Maharashtra, elle est médecin de profession et a été membre du Conseil indien de la recherche médicale (ICMR) entre 2014 et 2019.

Actuellement, le Dr Gavit est président du Comité sur l’autonomisation des femmes et membre du Comité parlementaire permanent des ressources en eau, du Comité consultatif du Ministère des affaires tribales et du Comité des objectifs généraux de Lok Sabha. Dans cette chronique, elle a répondu aux questions sur le COVID-19 et son effet sur le sommeil, le traitement par FIV, et expliqué pourquoi le processus de vaccination n’est pas ouvert à tous.

Le processus de vaccination doit-il être ouvert à tous, et pas seulement à une tranche d’âge spécifique? Sinon, pourquoi?

Vacciner chaque adulte dans un pays de notre taille exigerait une énorme quantité de vaccins. Le principal objectif de la vaccination est de protéger nos populations contre le développement de maladies graves afin de réduire les hospitalisations et les décès. Et, il vaut mieux vacciner intelligemment. Donc, nous vaccinons actuellement ceux qui sont les plus vulnérables à attraper la forme sévère de Covid-19.

Les femmes sont-elles plus susceptibles de subir des effets secondaires du vaccin COVID-19 que les hommes?

Il n’y a aucune preuve scientifique pour suggérer cela.

Les personnes vaccinées peuvent-elles encore propager le virus, même si elles ne peuvent pas être affectées par celui-ci?

Oui. Le vaccin aide à réduire la gravité de la maladie. Ainsi, même après avoir été vacciné, vous pouvez contracter l’infection, mais vous risquez de rester asymptomatique ou de développer une maladie bénigne. Dans les deux cas, vous pouvez propager l’infection.

Les patients asymptomatiques sont-ils moins contagieux?

Les patients asymptomatiques sont également porteurs du virus dans leurs voies respiratoires supérieures et peuvent le propager. Votre contagion dépend de la charge virale présente dans votre aérosol. Bien qu’avec une charge virale élevée, il est peu probable que vous restiez asymptomatique, nous n’avons pas de réponse définitive. Et dans la phase pré-symptomatique, même lorsque vous avez une faible charge virale, vous pouvez propager l’infection, il est donc préférable de suivre le comportement approprié au covid tel que le port de masques, le maintien de la distance physique et d’éviter les grands rassemblements.

Le traitement par FIV peut-il continuer même pour les patients positifs au COVID-19?

Cela dépend du stade du traitement par FIV auquel vous vous trouvez. Il est conseillé de concevoir un bébé lorsque vous êtes en bonne santé. Alors, consultez votre médecin traitant.

Les antibiotiques sont-ils efficaces pour traiter le COVID-19?

Non, les antibiotiques ne sont pas efficaces contre le COVID-19.

Le COVID-19 peut-il provoquer une insomnie à long terme?

Chez certaines personnes, Covid peut avoir un effet à long terme connu sous le nom de Long Covid. Il peut affecter n’importe quel organe vital majeur. Chez certaines personnes, il a eu un effet néfaste sur leur cycle de sommeil, provoquant de l’insomnie. Mais c’est traitable. Alors, veuillez consulter votre médecin.

