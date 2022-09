Pouvez-vous toujours être un coureur si vous n’en avez pas l’air ?

Entraînement par intervalles peut augmenter votre VO2 max, ou la quantité maximale d’oxygène que votre corps utilise lorsque vous vous entraînez aussi fort que possible. Une fois tous les 7 à 10 jours, essayez un entraînement plus rapide sur une piste ou une piste plate et mesurée. Courez pendant 10 à 15 minutes, faites quelques étirements ou exercices légers, puis faites quatre courses de 800 mètres à (ou légèrement plus vite que) votre rythme réel de 5 km. Faites une « récupération » de 2 ou 3 minutes de marche/jogging entre chaque course de 800 mètres, et terminez par 10 à 15 minutes de jogging pour vous rafraîchir.

Courir des collines renforce également la bonne forme. Même une montée modérée nécessite un balancement actif et rythmique des bras et une levée nette des genoux.

Pousse toi pour développer la force mentale et la confiance, qui viendront avec des entraînements plus durs ou plus longs. Ajoutez quelques kilomètres à votre course la plus longue et incluez quelques collines. Si vous envisagez un marathon, assurez-vous de participer à des courses de 5 ou 10 km pour vous habituer aux exigences physiques et mentales de la compétition.

Travail rapide peut vous aider à surmonter toutes les lacunes des muscles à contraction rapide et à contraction lente, ce qui n’est qu’un lancer de dés génétiques. Des sprints courts et rapides (cinq ou six rafales sur 40 ou 50 mètres) peuvent éventuellement vous rendre plus rapide et plus explosif, tandis que l’accumulation de kilométrage hebdomadaire ou l’augmentation de la durée de vos longues courses à rythme régulier activeront les muscles d’endurance à « contraction lente ». .

Fuir les médicaments

Un homme du club de course de Buckheit n’aurait pas réussi le “test du tronc” espagnol. Il était dans la fin de la vingtaine, pesait bien plus de 200 livres et prenait des médicaments pour le cœur.

“J’avais peur d’avoir besoin de ma formation en RCR pour ce type”, dit Buckheit.