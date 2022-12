Pouvez-vous réussir le test de flexibilité ?

Commencez par vous allonger sur le dos avec votre pied droit au sol, genou fléchi. Amenez la cheville gauche au-dessus de votre genou droit et, à l’aide de vos mains, soulevez votre jambe droite du sol. Atteignez votre ischio-jambier ou votre tibia en rapprochant votre jambe droite de votre poitrine. Répétez de l’autre côté. Si vous ne pouvez pas atteindre vos ischio-jambiers avec vos mains, c’est un signe que vos hanches sont serrées.

Comment devenir plus flexible ?

Si l’un de ces tests a révélé un manque de flexibilité, un bon point de départ consiste à transformer ce mouvement en un étirement régulier. Par exemple, si vous n’avez pas pu poser votre bras au sol lors de l’étirement à livre ouvert, effectuez l’étirement jusqu’à ce que vous sentiez une résistance. Passez ensuite environ 30 secondes à rapprocher lentement et prudemment votre bras du sol.

“Finalement, vous trouverez le point auquel l’inconfort devient de plus en plus loin dans l’amplitude de mouvement”, a déclaré M. Van Zandt.

Les étirements ne doivent pas nécessairement prendre beaucoup de temps. M. Van Zandt a déclaré que 5 à 10 minutes par semaine et par groupe musculaire sont optimales pour la plupart des gens. Cela peut être un seul étirement de cinq minutes ou quelques séries d’étirements de 30 secondes trois à quatre jours par semaine. Évitez d’étirer les muscles froids en vous étirant après une séance d’entraînement ou échauffez vos muscles pendant cinq à dix minutes à l’avance.

Si vous aimez soulever des poids et que vous n’aimez pas les étirements, vous pouvez travailler sur les deux en même temps en vous déplaçant dans toute l’amplitude de mouvement de vos entraînements, comme vous accroupir avec une barre aussi bas que votre force et votre flexibilité le permettent pour améliorer la flexibilité de votre mollet et de votre cheville. .

“La façon dont vous vous entraînez dépend entièrement de vous”, a déclaré M. Van Zandt. “Vous pouvez soulever des poids, vous pouvez vous étirer, vous pouvez faire une combinaison des deux.” Il a ajouté que la combinaison tend à être la plus efficace.

Lindsay Renteria, entraîneur personnel et coach de fitness fonctionnel, a recommandé l’étirement Sampson pour son efficacité. Cet étirement – une fente vers l’avant avec une jambe, les mains jointes au-dessus de la tête, en alternant les jambes après 30 secondes – cible vos quadriceps, vos fessiers, vos ischio-jambiers, vos fléchisseurs de la hanche et même vos épaules.

La chose la plus importante sur laquelle se concentrer pendant que vous vous étirez, a déclaré Mme Renteria, est votre respiration. Pendant que vous vous étirez, inspirez profondément pendant deux ou trois secondes, puis expirez pendant deux ou trois secondes. “La respiration aide à réduire le stress et détend votre corps afin que vos muscles puissent effectuer une gamme complète de mouvements.”

Hilary Achauer est une rédactrice indépendante spécialisée dans la forme physique, la santé, le bien-être et la parentalité.