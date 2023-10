Pouvez-vous retourner les achats Prime Day après Noël ? Politiques de retour pour Amazon et plus

Maintenant que nous sommes en octobre, la période des fêtes approche à grands pas. Dans cet esprit, plusieurs grosses ventes sont à venir, notamment le Prime Day d’Amazon d’octobre et le Black Friday. Si vous envisagez d’acheter des cadeaux lors de ces énormes ventes, vous aurez probablement besoin de connaître la politique de retour au cas où les articles ne fonctionneraient pas.

Voir ci-dessous les fenêtres et politiques de retour des principaux magasins de détail Amazon, Walmart, Target, Best Buy et Macy’s. Pour plus de conseils d’achat, voici comment obtenir 30 $ avant le Prime Day d’octobre. Voici également comment réduire les frais d’expédition chez ces chaînes de détaillants.

Entre offres et autres avantages, le programme Target Circle peut être un excellent moyen d’économiser de l’argent. Sachez que les bonnes affaires peuvent varier considérablement d’un détaillant à l’autre. Pour vous assurer que vous obtenez réellement la meilleure offre lorsque vous parcourez les produits, vous devez vérifier les prix. L’extension Chrome Shopping de CNET peut vous aider à y parvenir en trouvant les meilleures remises et codes promotionnels.

Amazon revient

Lorsque vous effectuez un achat sur Amazon – même sur Amazon Warehouse – vous disposez de 30 jours pour retourner les articles. Ce n’est pas beaucoup de temps si vous achetez des cadeaux que vous avez l’intention d’offrir pendant les vacances. Ma suggestion? Ouvrez l’article que vous avez acheté pour vérifier qu’il contient toutes les pièces et pièces et pour vous assurer que c’est ce que vous recherchez. Dans le cas contraire, conservez-le dans une boîte et renvoyez-le dès que possible.

Si vous conservez l’article que vous envisagez d’offrir au-delà de 30 jours et que le destinataire constate que cela ne fonctionne pas pour lui, il peut toujours obtenir un remboursement allant jusqu’à 80 % du prix total d’une carte-cadeau Amazon. Ils peuvent également choisir d’échanger l’article, par exemple s’il n’est pas de la bonne taille ou de la mauvaise couleur.

Notez que certains vendeurs Amazon peuvent avoir des politiques de retour différentes.

Walmart revient

Si vous achetez quelque chose chez Walmart (en ligne ou en magasin), vous disposez généralement d’un délai de 90 jours pour le retourner. Cependant, Walmart propose des retours prolongés pendant les vacances pour les articles achetés entre le 1er octobre et le 31 décembre, ce qui vous donne jusqu’au 31 janvier 2024 pour retourner l’article. Ainsi, si vous achetez quelque chose en cadeau lors d’une de ses ventes, vous ou la personne qui le reçoit aurez le temps de retourner ou d’échanger l’article.

Target a une politique de retour prolongée pendant les vacances. Robert Rodriguez/CNET

Rendements cibles

Si vous achetez quelque chose chez Target et décidez que vous souhaitez le retourner, vous disposez de 90 jours pour le faire. Et si vous possédez la carte de crédit de Target, RedCard, vous disposez de 120 jours pour effectuer le retour. Si vous renvoyez un article de marque Target ou quelque chose de votre registre, Target vous offre une année complète.

Semblable à Walmart, Target dispose également d’une politique de retour prolongée pendant les vacances. Voici comment cela fonctionne:

Pour tous les articles électroniques et de divertissement (à l’exclusion des produits Apple) achetés entre le 1er octobre et le 24 décembre, la période de remboursement de 30 jours débutera le 26 décembre et devra être retourné avant le 24 janvier 2024.

Pour les produits Apple (hors iPhones) achetés entre le 1er octobre et le 24 décembre, la période de remboursement de 15 jours débutera le 26 décembre et devra être retourné avant le 9 janvier 2024.

Pour les téléphones mobiles achetés en magasin ou en ligne lors d’une commande à emporter entre le 1er octobre et le 24 décembre, la fenêtre de remboursement de 14 jours commence le 26 décembre et doit être retourné avant le 8 janvier 2024.

Retours de Best Buy

Best Buy vous donne 15 jours pour retourner les articles que vous avez achetés et 14 jours s’il s’agit d’un appareil activable comme un téléphone ou une tablette. Cependant, si vous êtes membre My Best Buy Plus ou My Best Buy Total, vous disposez de 60 jours pour retourner tout ce que vous avez acheté, à l’exclusion des appareils activables.

Si vous retournez un cadeau que vous avez reçu, vous obtiendrez un crédit en magasin correspondant au prix d’achat si vous le retournez dans un magasin. Si vous retournez le cadeau par courrier, l’acheteur du cadeau recevra le crédit.

Si Best Buy suit la politique de retour des fêtes de l’année dernière, les articles achetés entre le 24 octobre et le 31 décembre ont jusqu’au 14 janvier pour être retournés.

Le retour de Macy

Tout article acheté chez Macy’s doit être retourné dans les 30 jours. S’il s’agit d’un article provenant d’une liste de cadeaux, vous disposez de 90 jours à compter de la date de l’événement pour le retourner.

Si Macy’s suit la politique de retour des fêtes de l’année dernière, les articles achetés le 3 octobre et après disposent d’une fenêtre de retour de 90 jours. Cette politique prendrait fin le 31 janvier 2024.

Pour en savoir plus, voici comment économiser sur votre prochaine virée shopping Target. Et voici neuf conseils Amazon Prime à ne pas oublier.