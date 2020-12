Dans une année où les enfants ont commencé à apprendre à coder en Inde pour se perfectionner au milieu coronavirus lockdown, Google Inde a publié un défi #CrackTheCode sur Twitter.

Lundi, le géant de la technologie a tweeté un code et a demandé aux internautes de repérer l’erreur. Sous-titrant l’image du code, Google a écrit: «Le Nouvel An est presque là et nous sommes tous prêts à commencer le compte à rebours. Trouvez l’erreur et #CrackTheCode pour afficher le nombre de jours restants avant 2021».

Comme la plupart des abonnés ont travaillé sur leurs compétences en codage pour signaler l’erreur, certains ont également publié des commentaires pleins d’esprit. Comme l’a commenté un adepte, «Erreur trouvée pendant toute l’année 2020. Passons rapidement à 2021».

Erreur trouvée sur toute l’année 2020..Passons rapidement à 2021 😅— Ankush (@ yadavankush77) 28 décembre 2020

Alors que de nombreux utilisateurs ont repéré l’erreur et ont répondu au tweet:

Pendant ce temps, certains se sont souvenus de leurs années universitaires alors que Google posait de telles questions basées sur le codage. «Cela me rappelle les années d’université», a commenté un utilisateur.

Enfin, même Google Inde a publié l’erreur qui se trouvait dans le tweet d’origine et a partagé dans le fil suivant: «Tout ce que vous aviez à faire pour boucler la boucle en 2020 était de fermer les crochets pour la date et l’heure. Vous avez déchiffré le code et le compte à rebours – il reste 3 jours avant la nouvelle année. »

L’Inde a connu une augmentation du nombre d’enfants qui suivent des cours de codage car la plupart des écoles n’offrent pas ce sujet.

Dans un rapport du Guardian de 2017, les pionniers informatiques les plus éminents de Grande-Bretagne, Dame Stephanie Shirley, avaient mentionné qu’en engageant les jeunes enfants et les filles en particulier, le stéréotype masculin des geek pouvait être abordé et ils pouvaient découvrir leur passion pour les énigmes et la résolution de problèmes bien avant.

Parler au Gardien, Shirley avait mentionné qu’il n’y avait rien d’aussi «trop tôt» pour apprendre le codage. Elle a également déclaré que les preuves suggéraient que le meilleur moment pour initier les enfants à de simples activités de codage était entre deux et sept ans. Elle a mentionné que la plupart des codeurs ultérieurs à succès commencent entre cinq et six car ces années sont les meilleures pour apprendre quoi que ce soit et c’est avant que votre cerveau ne commence à considérer le codage comme quelque chose que seuls les geeks ou les nerds font.