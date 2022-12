Pouvez-vous résoudre ces énigmes Twitter en quelques secondes ?

Les illusions d’optique et les énigmes excitent souvent les internautes. En effet, non seulement ils constituent un excellent passe-temps, mais ils constituent également d’incroyables exercices mentaux. Comprendre comment résoudre un casse-tête prend notre cerveau sur un jogging. Nos prouesses mentales, nos capacités d’observation et notre patience sont mises à l’épreuve à chaque étape de la résolution de ces énigmes. Une vidéo présentant deux de ces énigmes physiques est devenue virale sur Twitter.

Partagée par le compte Twitter officiel de Morissa Schwartz et sous-titrée “Comment résoudriez-vous cela?”, La vidéo commence par un puzzle où un bâton avec une longue rainure est coincé dans une bobine avec un anneau allant de l’extrémité extérieure à la ligne intérieure de la bobine.

Bien que le puzzle ne puisse pas être résolu normalement, ce qu’il faut faire différemment est de prendre le bâton avec la longue rainure et de l’insérer dans l’anneau, cela permettrait au bâton de se déverrouiller du verrou en spirale et d’en être séparé facilement.

La deuxième partie de la séquence montre un anneau verrouillé au milieu d’un fer à cheval avec deux des couches de fer à cheval séparées par une chaîne. Bien que l’anneau ne puisse pas être séparé facilement de la chaîne en fer à cheval, il faut faire pivoter le fer à cheval et placer les deux couches l’une sur l’autre. Cela permettrait à l’anneau de sortir de l’espace du fer à cheval terminé.

La vidéo de 49 secondes présentant deux énigmes est devenue virale sur la plateforme de microblogging avec plus de 1,71 lakh vues et plus de 700 likes. Les personnes dans la section des commentaires ont discuté des énigmes.

Un utilisateur a commenté – “Dans ma jeunesse, j’étais capable de faire ces puzzles. Il y a beaucoup d’entre eux.”

Un autre utilisateur a écrit : « C’est fantastique. J’adore regarder la solution. J’aimerais connaître la personne qui l’a imaginé. Je ne peux pas sortir de ce truc où tu mets deux doigts dans un tube et tu ne peux pas les sortir. D’où la frappe avec mon nez….

