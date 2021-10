Pouvez-vous répondre à cette question sur le gouvernement indien qui a fait démissionner Pratik Gandhi-Pankaj Tripathi ?

Dans le récent épisode Shandaar Shukravaar de la saison 13 de Kaun Banega Crorepati, l’animateur Amitabh Bachchan a accueilli les acteurs Pankaj Tripathi et Pratik Gandhi. Les artistes se sont affrontés pour avoir la chance de gagner une grosse somme d’argent pour un organisme de bienfaisance qu’ils soutiennent, et ils ont gagné 12 500 $ sur le spectacle.

Ils étaient perplexes face à une question portant sur une somme de 25 000 roupies. Après avoir épuisé toutes les autres options, les deux ont décidé que prendre ce « risque » serait une perte de temps. Pour Rs. 25 lakh, la question était-

Q. Le gouvernement indien envisage de construire le complexe national du patrimoine maritime dans lequel de ces lieux historiques en Inde ?

Leurs options étaient-

A. Hampi,

B. Konark,

C.Lothal

D. Mahabalipuram.

Pratik et Pankaj ont décidé qu’il serait préférable de quitter la série avec ₹12,5 lakh en main. Mais l’hôte Amitabh leur a quand même demandé de deviner avant de partir. Ils ont choisi Mahabalipuram mais la bonne réponse était Lothal.

En ce qui concerne le reste de l’épisode, Pankaj a mentionné que, contrairement à d’autres acteurs en difficulté, il a pu éviter de dormir à la gare d’Andheri grâce à sa femme, Mridula Tripathi, dans l’épisode. Il a poursuivi en disant qu’elle était là pour lui pendant qu’il cherchait du travail.

Pankaj a en outre révélé à Big B qu’il avait rencontré sa future épouse lors d’un voyage en train. Il n’arrêtait pas de la regarder et d’interagir avec elle parce qu’elle lui semblait très attirante. Après cela, ils ont communiqué pendant des jours et sont tombés amoureux l’un de l’autre. Pankaj avait déclaré plus tôt qu’il se promènerait dans Andheri en plaidant pour un concert d’acteur.