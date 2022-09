Les puzzles d’illusion d’optique sur Internet sont extrêmement populaires car ils attirent des personnes de tous âges. Les internautes sont souvent intrigués par de telles énigmes, en particulier celles qui éveillent leur curiosité. Bien qu’ils semblent difficiles au premier abord, cela donne un sentiment de satisfaction une fois le puzzle résolu. C’est également bon pour les personnes qui souhaitent affiner leurs capacités de mémoire et qui ressemblent aux internautes qui ne semblent pas en avoir assez. Récemment, un défi d’illusion d’optique a fait le tour d’internet et a laissé les internautes stupéfaits. Le puzzle s’intitulait “Pouvez-vous repérer

la tasse vide en 9 secondes. À première vue, le puzzle mystérieux semblait impossible à déchiffrer en un peu moins de 10 secondes.

Voici l’image :

Le défi de l’illusion d’optique consistait en une image pleine de tasses de couleurs différentes contenant diverses boissons. Les tasses sont tenues par quelques renards de dessins animés qui semblent apprécier les boissons. Quelques animaux différents tels que des oiseaux et un ours ont également été repérés. Le puzzle montrait également quelques souvenirs de Noël tels que des bâtonnets de bonbons, des silencieux, des guimauves, du chocolat chaud, etc. À première vue, presque rien ne semblait trop déplacé dans l’image partagée par Gergely Dudás – Dudolf.

Cependant, les puzzles d’illusion d’optique sont conçus pour tester votre vision et vos capacités de raisonnement. La tâche consiste à repérer la tasse sans boisson et bien que la plupart des tasses soient déjà remplies, c’est un bon premier indice, pour commencer. Pendant ce temps, si vous ne pouvez toujours pas repérer la tasse vide, essayez de parcourir le coin de l’image.

Si vous avez trouvé la solution, vous avez une vision fantastique et des compétences analytiques incroyables. Si vous n’avez pas compris où se trouve la tasse vide, la réponse est mentionnée juste en dessous –

Jetez un oeil à l’extrême gauche de l’image, un peu en bas. Vous pourrez le repérer immédiatement si vous avez trouvé le petit oiseau affichant un silencieux sur le côté gauche du puzzle d’illusion d’optique. La tasse vide est de couleur rouge.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici