Pouvez-vous repérer un panda parmi les pilules en 12 secondes ?

Vous aimez observer et résoudre des illusions d’optique ? Eh bien, en voici un autre pour vous. Vous devez utiliser vos compétences d’observation pour trouver le visage du Panda caché au milieu des pilules dans l’image ci-dessus.

Comme nous pouvons le voir, les capsules sont disponibles en différentes tailles et paires ; certains sont plus grands que d’autres et apparaissent sous des angles différents. L’objectif est d’identifier le Panda sur la photo dans les 12 secondes suivant sa première visualisation.

Vous pouvez mettre votre cerveau et votre capacité à observer les choses à l’épreuve avec des illusions d’optique. Bien qu’il soit considéré comme une méthode fiable pour évaluer votre QI, ce n’est pas le seul. La meilleure approche pour déterminer vos niveaux de QI, cependant, est à l’aide de tests de QI bien faits par des spécialistes. Le Panda attend votre regard, n’est-ce pas ? Vous avez déjà utilisé plus de la moitié du temps imparti, alors dépêchez-vous. Toujours pas de chance ?

Vous voulez un indice ? Ceci est pour vous. Le côté droit de l’image ne contient pas le Panda. Utilisez cet indice pour commencer à chercher le Panda maintenant.

Cependant, faites vite car il ne reste que quelques secondes.

Trois…

Deux…

Un…

Et…

Le temps est écoulé.

Savez-vous où est le Panda ?

Nous avons la réponse pour ceux qui n’ont pas pu voir le panda.

Les personnes qui ont pu voir le panda sont très méticuleuses et doivent être félicitées pour leurs capacités. Regardons la réponse maintenant. Juste au-dessus du centre de l’image, sur le côté gauche, se trouve le Panda.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici