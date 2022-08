Pouvez-vous repérer un cerf dans cette image ?

Et nous sommes de retour avec un autre défi d’illusion d’optique, qui consiste à trouver un cerf caché. N’est-ce pas facile ? Le vrai tournant, c’est le temps. Et même si cela peut sembler facile, vous devez le faire en 10 secondes.

Après que cette image soit devenue virale, il a été constaté que seulement 3% des internautes pouvaient trouver le cerf. Alors, commençons.

En observant la photo, nous pensons que vous pouvez voir une montagne par une journée ensoleillée. Au milieu des rochers, vous devez trouver le cerf. N’oubliez pas qu’il s’agit d’un défi de 10 secondes. Ceci est un bon teaser et pourrait affiner vos capacités d’observation. La meilleure paire d’yeux peut repérer le cerf. L’avez-vous déjà trouvé ?

Vérifiez simplement chaque rocher sur la montagne bâclée. Commencez par le coin gauche de l’image et vérifiez le centre et la droite. Regardez du haut et descendez progressivement en observant l’image. Avez-vous déjà trouvé le cerf? Si vous avez des yeux d’aigle et d’excellentes capacités d’observation, nous parions que vous avez déjà trouvé le cerf.

Indice:

Le cerf est debout sur les rochers au centre. Si vous ne pouvez toujours pas le repérer, cherchez une ombre projetée sur l’un des rochers. Voilà, vous avez compris.

Cela fait plus de 10 secondes, et nous reviendrons bientôt avec un autre défi.

