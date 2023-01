Pouvez-vous repérer trois animaux avec des verres vides lors de cette fête ?

Les illusions d’optique laissent souvent les gens se gratter la tête. Une telle illusion d’optique a récemment fait surface sur Internet. Dans l’image désormais virale, on peut voir des animaux faire la fête avec des verres pleins de boissons à la main. Cependant, dans cette illusion d’optique, trois animaux tiennent des verres vides. Pouvez-vous repérer ces animaux?

Les illusions d’optique constituent un excellent passe-temps et constituent l’un des meilleurs moyens d’aiguiser votre cerveau. Alors que certains d’entre eux révèlent un trait de personnalité caché basé sur ce qu’un spectateur voit en premier, d’autres vous mettent au défi de trouver des éléments cachés dans un laps de temps limité pour mettre vos capacités d’observation à l’épreuve. Et celui-ci consiste à trouver les animaux avec des verres vides lors d’une fête.

L’image a été créée par le graphiste hongrois Gergely Dudas. Il porte également le nom de Dudolf sur les réseaux sociaux. Sur la photo, vous pouvez voir les animaux rassemblés avec de nombreux chapeaux de fête tandis que chacun d’eux a un verre de boisson jaune à la main.

La légende du message disait : « BONNE ANNÉE ! Peux-tu trouver trois verres vides ? »

Jetez un oeil à l’illusion d’optique ci-dessous:

De nombreux utilisateurs d’Instagram ont réussi à repérer les animaux avec des verres vides et voici ce qu’ils ont écrit dans la section des commentaires. Un utilisateur a écrit : « Je les ai trouvés. Un en main de cochon, un en pingouin et un en koala. Et bonne année.” Un autre a souligné: «J’ai trouvé 2 rapidement mais j’ai dû chasser un peu pour le 3e. Bonne année!”

Un troisième utilisateur a ajouté : « Je les ai trouvés. Merci beaucoup pour tous vos beaux dessins. Je les aime juste, j’aime la recherche.

Voici la réponse pour ceux qui n’ont pas trouvé la solution. Si vous regardez en bas à gauche de la photo, vous verrez peut-être un ours polaire blanc avec un verre vide. Si vous regardez en diagonale vers la droite, vous verrez un pingouin avec un autre verre vide. Enfin, le troisième est dans le coin supérieur droit de l’image, un hibou brun tenant un verre vide.

Voici la solution :

Avez-vous pu repérer les trois animaux sans la solution ?

